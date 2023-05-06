تعليم الجيزة: اليوم الأول من امتحانات النقل مر دون مشاكل أو شكاوى

تابع اليوم السبت أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، وسمية الخطيب وكيل المديرية، وأعضاء غرفة عمليات المديرية، سير امتحانات صفوف النقل فى يومها الأول بالفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل التى شملت فى يومها الأول حضور الطلاب كالتالي:

الصف الرابع الابتدائى مقيد 206269 نسبة الحضور 96٪.

الصف الخامس الابتدائى مقيد 199094 و نسبة الحضور 97٪.

الصف الأول الإعدادى مقيد 190601 و نسبة الحضور 96٪.

الصف الأول الثانوى مقيد 73541 و نسبة الحضور 98٪.

و تابعت غرفة العمليات المركزية بالمديرية جميع غرف العمليات بالإدارات التعليمية الفرعية، للوقوف على أية مشكلات أو معوقات قد تواجه العملية الامتحانية لسرعة حلها وذلك بناء على تعليمات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة ، على ضرورة انضباط العملية الامتحانية ومتابعة دورية للسادة مدراء العموم وعدم تواجد أى منهم فى مكتبه والتواجد المستمر فى ميدان العمل.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، إلى أن الامتحان في مستوي الطالب المتوسط وتم مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب لقياس مخرجات التعلم وجاءت الاسئلة وفق مواصفات الورقة الامتحانية المعدة من خلال المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي



وشدد على حسن سير العملية الامتحانية وتوفير الأجواء الملائمة لراحة الطلاب وحسن تنظيمهم أثناء الصعود للجان وأثناء الخروج.

ونبه وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، على عدم اصطحاب المحمول نهائيا حتى وإن كان مغلقا لعدم إلغاء امتحان الطالب.