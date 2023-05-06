بعد تتويجه.. ما هو موقف الملك تشارلز من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني؟

بعد ثمانية أشهر من خلافة والدته الملكة إليزابيث الثانية، توج الملك تشارلز الثالث ملكًا لبريطانيا العظمى اليوم السبت، مما فتح الباب أمام عدة تساؤولات أهمها الآن: ما هو موقفه من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني؟

على رغم أن الأعراف الملكية البريطانية تفرض على الملك وأفراد الأسرة عدم التعليق على الأحداث السياسية علانية، إلا أن بعد الكتب كشفت عن مواقف تشارلز عندما كان ولي للعهد.

موقفه من الفلسطينيين

ففي أول زيارة رسمية له إلى الضفة الغربية المحتلة في يناير 2020 ، أعرب تشارلز عن حزنه لرؤية المعاناة والمعاناة التي يعانيها السكان الفلسطينيون تحت الاحتلال الإسرائيلي.

خلال خطابه من بيت لحم ، قال تشارلز: "إنها أغلى أمنية أن يجلب المستقبل الحرية والعدالة والمساواة لجميع الفلسطينيين ، ويسمح لكم بالازدهار". بعد ذلك ، قالت وسائل إعلام بريطانية إن الخطاب كان "أكبر عرض للدعم الذي عبر عنه أحد أفراد العائلة المالكة للفلسطينيين".

وبحسب روبرت جوبسون ، مؤلف كتاب “شارلز في السبعين.. الأفكار، الآمال، الأحلام” للكاتب البريطاني، فإن الملك تشارلز يرى أن "الصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو السبب الأساسي للعداء وللسموم المكبوتة في جميع أنحاء العالم».

ويرجح الكاتب روبرت جوبسون أن موقف تشارلز هو الذي جعله لا يسافر إلى فلسطين وإسرائيل عام 2018، إذ سافر عوضا عنه ابنه ويليام (ولي العهد الجديد)، الذي التقى بكل من رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك بنيامين نتنياهو ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

موقفه من اليهود وإسرائيل



وبصفته وصيا على العرش قبل وفاة الملكة اليزابيث ، كان تشارلز راعيا للمتحف اليهودي في لندن ، وصندوق الهولوكوست التذكاري ، ومنظمة الإغاثة اليهودية ، بجانب عدد من المنظمات اليهودية الأخرى حول العالم، وفقا لما ذكرته صحيفة "معاريف" العبرية.

وقالت الصحيفة العبرية إن الملك تشارلز ساهم أيضا في إنشاء مركز الجالية اليهودية على مر السنين، وزار العديد من المعابد اليهودية في بريطانيا.

وأضافت الصحيفة أنه عندما تولى تشارلز منصب الملك ، التقى في سبتمبر 2022 بالقادة الدينيين في المملكة ، بما في ذلك الحاخام الأكبر لليهود في بريطانيا إفرايم ميرفيس، مشيبرة إلى أنه أخذ في الاعتبار وقت السبت لدي اليهود، وتم عقد الاجتماع مبكرًا للسماح للحاخام اليهودي بالمشاركة فيه.

على عكس والدته إليزابيث ، زار تشارلز إسرائيل ثلاث مرات. المرة الأولى في جنازة يتسحاق رابين عام 1995 ، والمرة الثانية في تشييع جنازة شمعون بيريز عام 2016 ، وكانت زيارته الأخيرة في يناير 2020 كجزء من فعاليات إحياء الذكرى الخامسة والسبعين لتحرير معسكر الإبادة أوشفيتز - بيركيناو، والتي زار فيها أيضا بيت لحم.