عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الإدارية العليا تخفف عقوبة طبيب بكفر الشيخ من العزل لتأجيل الترقية

صدى البلد

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكماً بتخفيف عقوبة الفصل من الخدمة لطبيب بكفر الشيخ إلي تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة سنتين علي خلفية اتهامه بإجراء عملية ولادة دون التأكد ن مدى صلاحية المكان لإجراء مثل هذا النوع من العمليات.

وأقام الطبيب طعنه علي قرار فصله من الخدمة لتصدر المحكمة حكمها بتأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة سنتين،

 وقالت المحكمة في حيثياتها،  إن التهمة المنسوبة للطاعن والمتمثلة في قيامه بإجراء عملية ولادة قيصرية بمركز تخصصي دون التأكد من صلاحية المكان لإجراء مثل هذا النوع من العمليات.

وأضافت المحكمة، أن الحكم المطعون عليه غالي في العقوبة المتضمنة عزله لا سيما وأن الأوراق والتحقيقات خلت من ثبوت ارتكاب الطاعن أي أخطاء طبية في قيامه بإجراء العملية القيصرية للسيدة التي أودت بحياتها جراء النزيف الذي تعرضت له عقب إجراء تلك العملية الأمر الذين يتعين معه رده إلى الحد الذي يتناسب مع المخالفة التي اقترفها وهو ما تملكه محكمة الطعن في نطاق تقديرها للتناسب بين الأفعال المخالفة والجزاء من ناحية وبين تهذيب الطاعن بغية صالح الوظيفة العامة من ناحية أخرى ويغدو الجزاء المقضي به بفصل الطاعن من الخدمة قد شابه الغلو ويتعين القضاء بتعديله بما يتناسب حقاً وصدقاً مع ما ثبت في حقه من مخالفة .

المحكمة الادارية العليا المحكمة الإدارية الإدارية العليا كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

‏والله بتهزروا.. إبراهيم سعيد يعلق على ركلة جزاء الأهلي في لقاء السوبر

بعد ادعاء ممارسة أبنائها للرذيلة.. عقوبات جديدة تنتظر أم زياد

مفاجأة صادمة.. تداول الصور الأولى لحفل زفاف زوجة حسن شاكوش وطليقها

نجم الزمالك السابق يعلن تحرك الفريق رسمياً ومخاطبة فيفا بشأن أزمة السوبر

مسرحية كبيرة.. نجم الزمالك يكشف مفاجأة بشأن تقرير مراقب مباراة الأهلي وبيراميدز

طرد الشناوي ومعلول.. ميدو يُعلق على القرارات التحكيمية في السوبر

يتقدمهم الهضبة| نجوم الفن في حفل زفاف ابنة رجل الأعمال ياسين منصور.. صور

قرار جديد من الأهلي بعد الفوز بكأس السوبر المصري

ترشيحاتنا

أحد علماء الأزهر: المعاملات البنكية حلال

خاف من الموعد والطقس.. ماذا قال الملك تشارلز لزوجته أثناء تتويجهما؟

الوسوسة فقط.. أحد علماء الأزهر يحسم الأمر: مستحيل الجن يلبس الإنسان

الأهلي قصة حب لا تنتهي| حكاية مشجع خطف قلوب المصريين بالسوبر.. وهذه حقيقة وظيفته

آية قرآنية لها تأثير عجيب.. رددها وانت في لجنة الامتحان

كيفية التخلص من الذنوب.. أهم الطرق للرجوع إلى الله

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهور مرض خطير فى دولة عربية .. تعرف عليه

طريقة عمل ميني برجر| أحلى من المحلات

من غير نكد وخناقات.. دراسة: الزواج يحميك من أمراض خطيرة

إطلالة مميزة للملكة رانيا في حفل تتويج تشارلز| هذا ما ارتدته

فيديو

بتلاوة قرآنية.. إمام مصري أزهري يفتتح جلسات مجلس الشيوخ بولاية إلينوي

القهوة بالملح.. تريند جديد يثير الجدل على السوشيال ميديا

رقم قياسي.. مشتريات المصريين من الذهب في 3 شهور تتجاوز التوقعات |فيديو

كفيف ويستمع للمباراة.. قصة الشيخ أحمد إبراهيم حسن في مدرجات الأهلى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

اﻟﻤﺰﻳﺪ