اندلاع المواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في شرق قلقيلية ومدخل البيرة الشمالي

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، بإصابة طفل بالرصاص مطاط خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة كفر قدوم، شرق قلقيلية.

وقالت مصادر محلية لوكالة أنباء فلسطين "وفا"، بأن طفلا ذو 12 عاما أصيب برصاص مطاطي في الرقبة، خلال مواجهات بين شابين فلسطينين وقوات الاحتلال في البلدة، ونقل على إثرها إلى مستشفى بنابلس.

كما اندلعت، مساء اليوم، مواجهات بين موطنان فلسطينان وقوات الاحتلال الإسرائيلي، على مدخل البيرة الشمالي.

وقالت مصادر فلسطينية لوكالة"وفا"، بأن مواجهات اندلعت على مدخل البيرة، أطلق خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز السام باتجاه الشبان، دون أن يبلغ عن اي اصابات.

