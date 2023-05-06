يد الزمالك يكتسح كينشاسا ويتأهل لنهائي السوبر الأفريقي

فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك علي شبيبة كينشاسا الكونغولي بنتيجة 46-25 في إطار مباراة دور قبل النهائي ببطولة السوبر الإفريقي لكرة اليد المقامة حاليًا بمصر.

تقدم الفارس الأبيض علي الفريق الكونغولي في الشوط الأول بنتيجة 25-10.

يلتقي الفريق غدًا الأحد مع الأهلي في مباراة نهائي كأس السوبر الافريقي في تمام الساعة السابعة والنصف علي صالة المنافس.

يقود الفريق فنيًا :

ماتيو جارلدا مديرا فنيا واحمد رمضان مساعد مدرب وحمادة عبدالباري مدير الفريق ومحمد اشرف طبيبا واحمد صلاح مدرب احمال وعادل امام مديرا إداريا ومحمد سامي إداريا