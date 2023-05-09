عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لماذا رفضت الدستورية بطلان قانون المرافعات؟ .. مستندات

صدى البلد

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض الدعوى المقامة طعنًا بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ( 99 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما نصت عليه من أنه " وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن".

وقال المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني بها، في بيان اليوم ، أن المحكمة أستندت في قضاءها على أن المشرع قصد من النص المطعون فيه تحفيز الخصوم على موالاة دعواهم تحقيقًا للالتزام الدستوري بسرعة الفصل في القضايا وتخفيف العبء عن المحاكم الناتج عن مطل الخصوم في تنفيذ ما أمرت به المحكمة، مسلطًا الدعوى القضائية - بعيدًا عن طلب الترضية القضائية - سيفًا على المدعى عليهم.

فمنح قاضي الموضوع دورًا إيجابيًا في توجيه إجراءات الخصومة، وأجاز له أن يُنزِل الجزاء المناسب لقعود الخصوم عن تهيئة الدعوى للفصل فيها، وذلك بفرض الغرامة أو وقف الدعوى جزاءً. فإذا اختارت المحكمة البديل الأخير واستمر المدعي في مطله، وحكمت باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وجاء ذلك كله تنظيمًا للحق في التقاضي، ودون إخلال بالمساواة بين هذه الحالة وحالتي شطب الدعوى وسقوط الخصومة لاختلاف شروط وطبيعة وغاية التنظيم في كل حالة عن الأخرى.

المحكمة الدستورية العليا المحكمه الدستورية الدستورية الدستورية العليا قانون المرافعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالعصا.. تسريب فيديو خناقة عمرو يوسف مع تايسون

عاجل.. فيفا يعاقب الزمالك ويهدده بحرمانه من القيد 3 فترات |شاهد

انتحل صفة طبيب وكشف عورتها..قرار عاجل ضد أستاذ جامعي بكلية التربية الرياضية

ننفرد بالمستندات| فيفا يعاقب الزمالك ماليا ويهدد بحرمانه من القيد 3 فترات

ساقطة تعترف على رجلي أعمال: دفعوا لي أموالا لتصويري فيلمًا مخلا

الذهب يهبط مجددا.. أسعار المعدن الاصفر في مصر اليوم

تحذير عاجل من الجيش البيلاروسي بشأن انتهاك حدود الجمهورية

التموين: صرف زجاجة زيت800 ملي وكيلو سكر لكل فرد على بطاقات التموين

ترشيحاتنا

تعليق ناري من أحمد موسى بعد الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة

مباحثات لتعزيز سبل التعاون بين مصر والأردن في مجال التعليم

هالاند يقود تشكيل مانشستر سيتي أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

أحمد موسى: يجب الاستفادة من فائض المياه المتاح في جنوب السودان

"لا يمكن الوثوق به".. إيلون ماسك يفجر مفاجأة مدوية بشأن "واتساب"

حلم الـ 30 مليون سائح.. خبراء يضعون خريطة طريق للحوار الوطني لجلب 30 مليار دولار لمصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لسبب صادم.. أب يضرب عريس ابنته بالشبشب أمام المعازيم بالهند

الوزن والتدخين.. 6 طرق فعالة للوقاية من الإصابة بالنوبة القلبية

شاب يركب على ثور يسبب فوضى في شوارع الهند.. فيديو

مفاجأة غير متوقعة.. بريطانية تصاب بالذعر بمجرد فتح علبة فاصوليا مطبوخة

فيديو

ميسي في السعودية.. لن تصدق قيمة راتبه اليومي مع فريق الهلال "فيديوجراف"

عاجل.. فيفا يعاقب الزمالك ويهدده بحرمانه من القيد 3 فترات |شاهد

ميسي ينتقل إلى الدوري السعودي | اعرف الحكاية وتفاصيلها.. شاهد

أضحكت الملايين ورحلت باكية.. حقيقة اعتناق زينات صدقي الديانة اليهودية |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ