مشروع مستقبل مصر: حققنا اكتفاء ذاتي كامل من السكر

قال الدكتور ياسر عبد الحكيم المستشار الزراعى العلمى لمشروع "مستقبل مصر"، إن المشروع يستهدف زراعة محاصيل حبوب وزيوت وسكر وبنجر السكر، مشيرا إلى أن الدولة وصلت لاكتفاء ذاتى 100% من احتياجاتها للسكر وذلك بالتعاقد مع 6 مصانع فى مصر.





ونوه خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" والمذاع عبر قناة "الحدث اليوم": “مشروع مستقبل مصر هو نواة للدلتا الجديدة ومساحته مليون و100 ألف فدان، وتم استصلاح 650 ألف فدان وهو يعتمد على الآبار”.

وأكمل: "نحاول أن نصل للاكتفاء الذاتي في معظم المحاصيل، ونفتح فرصة للتصدير وجلب عملة صعبة، بالميزة في الموقع الجغرافي والمناخ وتراكم الخبرات الزراعية بتصدير الحاصلات الراعية للسوق الأوروبي والسوق العربي".