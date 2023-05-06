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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تويتر تعترف بتأثير الخرق الأمني على إفشاء خصوصية مستخدمي هذه الميزة

Twitter تويتر
Twitter تويتر

اعترفت شركة Twitter تويتر بأن الخرق الأمني الأخير الذي تعرضت له منصتها أثر على خصوصية عدد كبير من المستخدمين، كما نتج عنه نشر تغريدات لم يكن من المفترض أبدًا أن يراها أي شخص باستثناء أقرب أصدقاء المستخدم. 

وبحسب صحيفة الجارديان فإن الخرق الأمني قد أثر على الطريقة التي تعمل بها ميزة الدوائر  "Circles" والتي يخصصها المستخدمون لعدد قليل من الأصدقاء ولا يمكن لأى شخص أن يراها خارج هذه المجموعة. 

 

وفي رسالة عبر البريد إلكتروني إلى المستخدمين المتأثرين واطلعت عليها صحيفة الجارديان ، اعترف موقع تويتر بأن التغريدات الموجودة ضمن هذه الميزة، قد تم كشفها للجميع، حيث جاء في الرسالة أن "حادثًا أمنيًا وقع في وقت سابق من هذا العام ، ربما سمح للمستخدمين خارج دائرة تويتر الخاصة بك مشاهدة التغريدات التي كان من المفترض أن تقتصر على الدائرة التي كنت تنشر عليها".

 

وتتيح ميزة الدوائر "Circles" للمستخدمين تعيين قائمة حصرية بالأصدقاء لنشر التغريدات التي يمكنهم قراءتها فقط، وتأتي هذه الميزة على  غرار  Close Friends  أو “الأصدقاء المقربون” في تطبيق إنستجرام، والذي يسمح للمستخدمين بمشاركة الأفكار الخاصة أو الصور الصريحة أو البيانات غير المهنية دون المخاطرة بمشاركتها بشكل عام على منصة تويتر.

 

وكان المستخدمون لأسابيع يبلغون عن تغريدات الدوائر التي تتلقى الإعجابات والمشاهدات من الحسابات التي لا ينبغي أن تكون قادرة على رؤيتها، وحينها لم ترد أن تعترف تويتر . 

 

وقالت الشركة: "تويتر تلتزم بحماية خصوصية الأشخاص الذين يستخدمون خدمتنا ، ونحن نتفهم المخاطر التي يمكن أن تحدثها حادثة كهذه ونأسف بشدة لحدوث ذلك". 

Twitter تويتر الخرق الأمني ميزة الدوائر

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