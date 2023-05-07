عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إعلام القاهرة تناقش صناعة المحتوى الإعلامي في العصر الرقمي.. اليوم

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

تنطلق اليوم فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثامن والعشرين لكلية الإعلام جامعة القاهرة، والذي يستمر على مدار يومين اليوم  وغدا 7 و 8 مايو.

 يأتي المؤتمر  تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة حنان جنيد عميد الكلية ورئيس المؤتمر، والدكتورة وسام نصر وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث وأمين عام المؤتمر.

ويقام المؤتمر العلمي الدولي الثامن والعشرين لكلية الإعلام جامعة القاهرة تحت عنوان "صناعة المحتوى الإعلامي في العصر الرقمي: الآليات والتحديات"،بمقر الكلية،  وبمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء والمتخصصين في المجال الإعلامي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

 يشمل المؤتمر 11 جلسة بحثية و 5 حلقات نقاشية، يتم النقاش فيها حول 58 بحثًا ودراسة علمية، ومن المقرر أن تبدأ أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بمشاركة نخبة من القيادات الإعلامية البارزة.

جامعة القاهرة تبدأ مسابقة مهرجان المسرح الجامعي غدآ

قالت الدكتورة حنان جنيد عميد كلية الإعلام ورئيس المؤتمر، إن المؤتمر يستشرف آفاق المستقبل الإعلامي وتحدياته، ويقدم رؤى علمية وعملية لمواجهة تلك التحديات محليًا وعالميًا وفق استراتيجية الجامعة ورؤية مصر 2030، مضيفة أن كلية الإعلام تركز في اختيار موضوعات مؤتمراتها العلمية على مواكبة الأحداث على مستوى العالم لتقديم رؤية متميزة سابقة لعصرها.

وأضافت عميدة كلية الإعلام، أن الكلية اتخذت وبدعم كامل من إدارة الجامعة كل الإجراءات واستكملت استعدادتها لعقد مؤتمر يناقش أخر التحديات المعاصرة، إيمانا من الجامعة والكلية بخطورة العمل الإعلامي وما يفرضه من تحديات تحتاج مواجهتها إلى رؤى أهل الاختصاص أكاديميًا ومهنيًا، وهو ماتقدمه فعاليات هذا المؤتمر.

جامعة القاهرة كلية الاعلام جامعة القاهرة المؤتمر العلمي الدولي الثامن والعشرين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد 40 يوم طلعت متجوزة غيره.. مفاجأة في طرد حسن شاكوش لزوجته

رجل أعمال .. أول رد من زوجة حسن شاكوش بعد تسريب صور زفافها

مفاجأة صادمة.. تداول الصور الأولى لحفل زفاف زوجة حسن شاكوش وطليقها

نجم الزمالك السابق يعلن نبأ سارًا لجماهير الفريق

آية قرآنية لها تأثير عجيب.. ردّدها وأنت في لجنة الامتحان

رد حاسم من النادي الأهلي على اتجاه الزمالك لتقديم شكوى للفيفا

مسرحية كبيرة.. نجم الزمالك يكشف مفاجأة بشأن تقرير مراقب مباراة الأهلي وبيراميدز

تعليق زوجة حسن شاكوش على أزمة طلاقها.. ماذا قالت؟

ترشيحاتنا

ضربته ورميته من التروماي.. مصطفى خاطر يكشف موقفا طريفا مع محمد أنور قبل الشهرة

بقوة 730 حصانا .. تعديل مميز لـ بي إم دبليو X5 M من منهارت |صور

قبل امتحانات الترم الثاني..سورة تقضي على النسيان وتفتح خلايا مخك رددها وسترى العجب

تراجع غير مسبوق يضرب الحديد عالميا.. ومفاجأة في سعر الطن الآن بمصر

الطوارئ التركية: 33 ألف هزة ارتدادية أعقبت زلزال 6 فبراير

آية قرآنية لها تأثير عجيب.. ردّدها وأنت في لجنة الامتحان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موقف محرج لـ كيتي بيري قبل ساعات من غنائها أمام تشارلز.. صور

خبراء ينصحون النساء بتناول موزة واحدة خلال الدورة الشهرية

توفيت بحادث خيل.. شاهد|أبرز صور وصيفة ملكة جمال الكون التي أثارت الجدل

بفستان مجسم.. ياسمين الخطيب تستعرض رشاقتها

فيديو

سر الزيت المقدس في حفل تتويج الملك تشارلز الثالث.. فيديوجراف

شقق حكومية بالتقسيط ونظام سداد مريح في 4 مدن جديدة

مشتقات الكيرومين .. مزايا يكشفها القومي للبحوث عن دواء السرطان الجديد

رحيله أحزن السعوديين.. القصة الكاملة لسقوط مصور شهير من جبل السودة| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ