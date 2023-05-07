إعلام القاهرة تناقش صناعة المحتوى الإعلامي في العصر الرقمي.. اليوم

تنطلق اليوم فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثامن والعشرين لكلية الإعلام جامعة القاهرة، والذي يستمر على مدار يومين اليوم وغدا 7 و 8 مايو.

يأتي المؤتمر تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة حنان جنيد عميد الكلية ورئيس المؤتمر، والدكتورة وسام نصر وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث وأمين عام المؤتمر.

ويقام المؤتمر العلمي الدولي الثامن والعشرين لكلية الإعلام جامعة القاهرة تحت عنوان "صناعة المحتوى الإعلامي في العصر الرقمي: الآليات والتحديات"،بمقر الكلية، وبمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء والمتخصصين في المجال الإعلامي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

يشمل المؤتمر 11 جلسة بحثية و 5 حلقات نقاشية، يتم النقاش فيها حول 58 بحثًا ودراسة علمية، ومن المقرر أن تبدأ أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بمشاركة نخبة من القيادات الإعلامية البارزة.

قالت الدكتورة حنان جنيد عميد كلية الإعلام ورئيس المؤتمر، إن المؤتمر يستشرف آفاق المستقبل الإعلامي وتحدياته، ويقدم رؤى علمية وعملية لمواجهة تلك التحديات محليًا وعالميًا وفق استراتيجية الجامعة ورؤية مصر 2030، مضيفة أن كلية الإعلام تركز في اختيار موضوعات مؤتمراتها العلمية على مواكبة الأحداث على مستوى العالم لتقديم رؤية متميزة سابقة لعصرها.

وأضافت عميدة كلية الإعلام، أن الكلية اتخذت وبدعم كامل من إدارة الجامعة كل الإجراءات واستكملت استعدادتها لعقد مؤتمر يناقش أخر التحديات المعاصرة، إيمانا من الجامعة والكلية بخطورة العمل الإعلامي وما يفرضه من تحديات تحتاج مواجهتها إلى رؤى أهل الاختصاص أكاديميًا ومهنيًا، وهو ماتقدمه فعاليات هذا المؤتمر.