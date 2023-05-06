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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة القاهرة تبدأ مسابقة مهرجان المسرح الجامعي غدآ

صدى البلد

أكد الطالب عبدالله عرمش رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، علي أن الأنشطة الطلابية مستمرة، وأن الجامعة تستعد في الوقت الراهن في إقامة عدد من الفاعليات والأنشطة والمسابقات، ويمكن للطلاب الاستمتاع بأنشطة مختلفة وتوسيع معارفهم وفهمهم للعديد من الموضوعات.

واوضح عرمش أن انه سوف ينطلق بداية من يوم الأحد القادم الموافق 7 مايو ولمدة 15 يوما مهرجان المسرح الجامعي للعروض الطويلة وان المهرجان يقام علي مسرح المدينة الجامعية بمشاركة 15 عشر كلية من كليات الجامعة بواقع عرض كل يوم لكل كلية.

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واشار رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة أن ترتيب العروض كالتالي:  (كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - كلية دار العلوم - كلية التربية للطفولة المبكرة - كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي - كلية الإعلام - كلية الصيدلة - كلية الاداب - كلية الحقوق - كلية الهندسة - كلية العلاج الطبيعي - كلية الطب البيطري - كلية التخطيط العمراني - كلية الطب البشري - كلية طب الفم والاسنان - كلية العلوم ) مشيرآ إلي انه سوف يتم مع  إنتهاء العرض الاخير تنتهي فعاليات المسرح الجامعي للعروض الطويلة ثم ظهور النتائج من لجنة التحكيم.

وعلى جانب آخر فاز الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمنصب رئيس الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية FASU، بغالبية الأصوات، أمام منافسه الرئيس السابق للاتحاد الجنوب إفريقي، خلال الانتخابات التي أجريت اليوم، بجنوب افريقيا.

هنأ الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمناسبة فوزه بمنصب رئيس الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية في دورته (٢٠٢٣ - ٢٠٢٧).

وتقدم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، وقيادات الوزارة والمراكز والمعاهد البحثية ورؤساء الجامعات وجميع مُنتسبي المجتمع الأكاديمي من أساتذة وعاملين وطلاب، بالتهنئة للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمناسبة فوزه بمنصب رئيس الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية في دورته (٢٠٢٣ - ٢٠٢٧)، متمنين لسيادته دوام التقدم والازدهار ورفع اسم مصر عاليًا دائمًا في جميع المحافل والمراكز الرياضية العالمية على مستوى العالم.

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