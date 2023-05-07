انطلاق فعاليات مهرجان الأسر الطلابية بجامعة القاهرة.. اليوم

تنطلق فعاليات مهرجان الأسر الطلابية بجامعة القاهرة، تحت شعار "خيرها علينا .. لينا مكان" اليوم الأحد 7 مايو ويستمر 3 أيام، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وبحضور الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور مجدي عمر مستشار الأنشطة الطلابية، والدكتور جيهان المنياوي منسق الأنشطة الطلابية ولفيف من الأساتذة والطلاب.

قال الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إن فعاليات المهرجان تقام بملاعب الجامعة ومسرح المدينة الجامعية للطلبة، بمشاركة الأسر الطلابية بمختلف كليات الجامعة حيث تتنافس الكليات المشاركة فى مجالات الأنشطة المختلفة الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية والعلمية، وسيتم توزيع الجوائز للمراكز الثلاثة الأولى فى كافة المجالات.

ومن المقرر أن تبدأ فعاليات مهرجان الأسر الطلابية بجامعة القاهرة بطابور عرض لكل كلية ويشارك فيه الطلاب الوافدون بثقافتهم الوطنية، وتشمل فعاليات المهرجان، معرضا فنيا، ودوري المعلومات، وتنس طاولة، وكرة القدم، والعدو 100 متر، والشطرنج، وإلقاء الشعر، والعزف الفردي، والغناء الفردي والجماعي.

وعلي جانب آخر فاز الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمنصب رئيس الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية FASU، بغالبية الأصوات، أمام منافسه الرئيس السابق للاتحاد الجنوب إفريقي، خلال الانتخابات التي أجريت اليوم، بجنوب افريقيا.

هنأ الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمناسبة فوزه بمنصب رئيس الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية في دورته (٢٠٢٣ - ٢٠٢٧).

وتقدم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، وقيادات الوزارة والمراكز والمعاهد البحثية ورؤساء الجامعات وجميع مُنتسبي المجتمع الأكاديمي من أساتذة وعاملين وطلاب، بالتهنئة للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمناسبة فوزه بمنصب رئيس الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية في دورته (٢٠٢٣ - ٢٠٢٧)، متمنين لسيادته دوام التقدم والازدهار ورفع اسم مصر عاليًا دائمًا في جميع المحافل والمراكز الرياضية العالمية على مستوى العالم.