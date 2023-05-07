بشرى لطلبة التمريض.. نقل النواب توصي بمنحهم اشتراكات مترو مخفضة

بناء على طلب البرلسي

ناقشت لجنة النقل في مجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، بشأن رفض وزارة النقل استخراج إشتراكات مخفضة لطلبة ثانوي تمريض.

وقال النائب، إنه وردت إليه شكاوى من طلبة التمريض الثانوي بسبب رفض إدارة المترو استخراج إشتراكات مخفضة لهم كونهم تابعين لوزارة الصحة وليس وزارة التربية والتعليم.

وأفاد النائب عن حزب التجمع، بأن الاشتراطات التي حددتها الوزارة لاستخراج الاشتراكات لم تختص وزارة دون غيرها، بل من حق كافة الطلبة استخراج الاشتراكات للتيسير عليهم وعلى أسرهم خاصة في ظل غلاء المعيشة.

وأضاف البرلسي، تشعبت معاناة الطلبة بين وزارات النقل والصحة والتربية والتعليم، ولم يستطيعوا استخراج الاشتراكات، بسبب الموقف المتعنت من كل وزارة.

وبعد مناقشة طلب الإحاطة، أوصت لجنة النقل في مجلس النواب باستخراج اشتراكات مخفضة للمترو لطلبة ثانوي تمريض، وطلبة المدارس والمعاهد غير التابعة لوزارة التربية والتعليم.

ووافقت وزارة النقل وصدق الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات على توصيات اللجنة، بما يعود بالنفع على الطلبة.