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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان شارع ضياء بفيصل: الباعة الجائلين احتلوا الشارع

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أرسل القارئ هاني حليم شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من احتلال أصحاب المحلات والباعة الجائلين للشارع الذي يسكن به.

وقال في شكواه: نعاني نحن سكان شارع ضياء بفيصل من انتشار احتلال أصحاب المحلات التجارية والباعة الجائلين للشارع مما يشوه المظهر الحضاري للمنطقة وتحويلها إلى منطقة عشوائية بالإضافة إلى إعاقة الحركة بالشارع.

وطالب المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة رئفت بسكان المنطقة وعدم حدوث كارثة إنسانية وعودة المظهر الحضاري للمنطقة.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملهاش الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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