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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

قارئ يستغيث بصدي البلد للبحث عن أسرة سيدة مُسنة

سيدة مسنة
سيدة مسنة

أرسل القارئ محمد حسن يستغيث بخدمة بين الناس بموقع صدى البلد للبحث عن أسرة سيدة مسنة لا تستطيع التعرف علي مكان سكنها. 

وقال في استغاثته هذه السيدة موجودة في ناهيا ولا تستطيع التعرف علي مكان سكنها برجاء من يتعرف عليها يتواصل علي الارقام التالية: 01158847879 ـ 01116092384. 

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملهاش الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

 

استغاثته قارئ يستغيث مسنة مسئولين محمد حسن موقع صدى البل مشاكل المواطنين

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