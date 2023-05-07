هاني مهنى: مفيد فوزي كان بيعمل سيناريوهات وحمو بيكا مونولوجست

كشف الموسيقار هاني مهنا، عن آرائه في بعض المشاهير، ومنهم الراحل مفيد فوزي قائلا إنه حبيبه ولكنه “ساعات بيعمل سيناريوهات”، على حد وصفه.

وأضاف هاني مهنا: "لم أزعل منه في حياتي إلا عندما قال إن عبد الحليم حافظ تزوج سعاد حسني، وهذه لم يحدث، وعرفته من عبد الحليم شخصيًا".

وتابع هاني مهنا خلال لقائه ببرنامج "سابع سما"، المذاع على فضائية "النهار"، وتقدمه "راغدة شلهوب"، أن عبد الحليم وسعاد حسني كنوا يحبان بعضهما لكنهما لم يتزوجا.

وتابع هاني مهنا، أنه يرى "حمو بيكا" شخص خفيف الظل ولكنه ليس مطرب ولا مؤدي، ووصفه بالمونولوجست، وعن "ويجز" فهو له حرية في التقديم، لكنه ليس مطرب أيضا.

