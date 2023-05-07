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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار اللحوم البلدي والمجمدة اليوم في الأسواق

صدى البلد

شهدت أسعار اللحوم اليوم الأحد 7-5-2023 تحرك طفيف في الأسعار في محالات الجزارة فيما استقرت أسعار اللحوم في المنافذ الاستهلاكية وكذلك اللحوم المجمدة.

أسعار اللحوم البلدي اليوم

ينشر موقع “صدى البلد” أسعار اللحوم البلدي والمجمدة اليوم، الاحد 7 مايو 2023، في محال الجزارة.

وذلك وفقا لآخر تحديث لـ أسعار اللحوم البلدي وما أعلنته شعبة القصابين “الجزارين” بالاتحاد العام للغرف التجارية.

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ونستعرض خلال السطور التالية أسعار اللحوم البلدي بجميع أنواعها، وأيضا أسعار اللحم الجملي، بالإضافة إلى أسعار الكبدة، وأيضا أسعار السجق وجميع مبيعات الجزارة. 

أسعار اللحوم الكندوز 

سجّلت أسعار اللحوم البلدي الكندوز 240 - 280 جنيهًا للكيلو وتصل في بعض المناطق إلى 300 جنيها للكيلو، وسجلت أسعار اللحوم البلدي الضأن بين 280 و320 جنيها وفقا للقطعية.

سعر اللحوم الجملي 

تراوح سعر اللحم الجملى بين 220 و260 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار اللحم المفروم العادي بين 200 و280 جنيهًا للكيلو وفقا لآخر أسعار اللحمة المفرومة اليوم

أسعار اللحوم المجمدة اليوم

أما اللحوم المجمدة، فيبدأ سعرها من 90 لـ 150 جنيها، وسجل سعر اللحم الضأن 180 جنيها على حسب نوع اللحم، وتسجل الكبدة 155 جنيهًا، أما اللحم المفروم المجمد فيتراوح سعره بين 110 و135 جنيهًا، أما أسعار السجق فتسجل 120 جنيهًا

أسعار اللحوم بمنافذ الزراعة

وسجلت أسعار اللحوم البلدي الطازجة فى منافذ وزارة الزراعة سعر 190 جنيهًا، في حين أن سعرها خارج المنافذ يبدأ من 250 جنيهًا.

وتتراوح أسعار اللحوم التشادية الجديدة التي تم طرحها في السوق المصري، بين 140 و160 جنيها للكيلو، فيما تصل أسعار اللحوم البلدي إلى 165 جنيها .

 

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