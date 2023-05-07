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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الذهب الأصفر.. استعدادات مكثفة بالقليوبية لحصاد 40 ألف فدان

القمح
القمح

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "حصاد الذهب الأصفر.. استعدادات مكثفة بالقليوبية لحصاد 40 ألف فدان".

وقال المهندس صلاح شرف، مدير الإرشاد الزراعي بطوخ: "بالنسبة للحقل الإرشادي، فإننا نمنحه التقاوي مجانا في إطار الحملة القومية للقمح، ونتيح له الزراعة على مصاطب، ونزرع القمح 45 كيلو للفدان". 

وأضاف شرف: “مساحة القمح المنزرعة على مستوى المحافظة تقدر بنحو 40 ألف فدان، مقابل 10 فدادين في طوخ، من بينها 96 فدان حقل إرشادي، وهناك 3 تجميعات إرشادية تابعة لترشيد المياه، بواقع 5 فدادين لكل تجميعة”.

وتابع مدير الإرشاد الزراعي بطوخ: "بالنسبة للقمح بصفة عامة، فإننا نوفر التقاوي في الإدارة الزراعية والإرشاد الزراعي وإدارة إنتاج التقاوي، يحصل المزارع على صنف من الأصناف المختلفة وفقا للسياسة الصنفية، حيث توفرها وزارة الزراعة في مجالس الاتحاد الزراعي بالإرشاد الزراعي وفي الجمعيات الزراعية، ونتابع المزارعين أولا بأول".

الزراعة على مصاطب الحملة القومية الجمعيات الزراعية ترشيد المياة تقاوي

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