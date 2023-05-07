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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الشارع اللبناني يستبدل العملة الورقية بالذهبية.. تفاصيل

الذهب
الذهب

عرضت قناة العربية الإخبارية تقريرا علق فيه أحد المواطنين بالشارع اللبناني أن الذهب من ملايين السنين مضمون لكن العملات الورقية تضطرب من حين لآخر ولأسباب متعددة .

منذ أربع أعوام واللبنانيون يبدلون سبل المحافظة على مدخراتهم، وذلك بعد فقدناهم مدخراتهم في المصارف، وبعد أن ملأت خزائن بيوتهم العملات الصعبة قرروأ استبدالها اليوم بالعملة المعدنيه خاصة ليرات واونصات الذهب، والطلب ازداد حتى اختفت اونصات وليرات الذهب من الأسواق.

 

بينما علق رئيس نقابة الذهب والمجوهرات بلبنان أن 95% من المبيعات للاونصات والليرات الذهب؛ مشيرا الى ان الطلب المحلي لم يكن بهذا الحجم إلا بعد وقوع الحرب الاوكرانيه الروسيه واصبح بعد ذلك الطلب كبير على الذهب غير المشغول لدرجة ان المشتري يحجز ما يريده قبلها بخمس ايام.

وتحولت العملة الذهبيه إلى راس مال المدخرات الصغيرة اما كبار المستثمرين فيلجأون للسبائك وكيلوات الذهب.

الحرب الأوكرانية الروسية الذهب والمجوهرات الطلب المحلي الشارع اللبنانى العملات الورقية

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