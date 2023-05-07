إحدى المكرمين من الرئيس تكشف عن تجربتها بقيادة سيارات ميني باص| فيديو

قالت زينب عبد الله عبد المعطي، أول سيدة تقوم بقيادة سيارة ميني باص بشركة سياحية، وإحدى المكرمين من الرئيس السيسي، إن “تكريم الرئيس رفع راسي، وسعدت به، خاصة أنه يأتي من قيادة الدولة”.

وأضافت زينب عبد الله عبد المعطي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" عبر فضائية "دي أم سي": “كان لدي شغف للعمل في مجال قيادة السيارات”.

وتابعت: “زوجي كان داعما لي بشكل كبير، للعمل في القيادة”.

وأكدت أول سيدة تقوم بقيادة سيارة ميني باص بشركة سياحة: “المديرون في الشركة كانوا داعمين لي، ولكن زملائي في العمل كان لديهم تساؤلات عن وجودي في هذا العمل”.

قام بترشيحي للتكريم من الرئيس السيسي

وأوضحت زينب عبد الله عبد المعطي: “بطبيعة عملي في الشارع كنت نفسي أقابل الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير القوى العاملة قام بترشيحي للتكريم من الرئيس السيسي”.