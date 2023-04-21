مسلسل ستهم الحلقة الأخيرة.. تأريخ تكريم الرئيس السيسي لنماذج مشرفة للمرأة المصرية

شهد مسلسل ستهم الحلقة الأخيرة، بطولة النجمة روجينا، العديد من المفاجآت، والتي كانت بدايتها مع ظهور تقرير تلفزيوني للرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو يشيد بدور المرأة والمجهود الكبير الذي تبذله في المجتمع، كما يعبر عن مدى احترامه وتقديره لها، وذلك في ظل وجود ستهم بصحبة مجموعة من النماذج الحقيقة في المجتمع، والتي عانت وتحملت كثير في الحياة للعيش بالحلال وتربية ابنائها دون الاحتياج لأحد.

وتنتهي الحلقة الأخيرة بذهاب ستهم للتكريم من الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السياق الدرامي لأحداث المسلسل ، وذلك عن كفاحها ومواجهة ظروف الحياة الصعبة وإثبات نفسها، وتستعرض الحلقة العديد من النماذج الحقيقة المشرفة للمرأة المصرية والتي واجهت كل الظروف ومعوقات الحياة الصعبة، واستطاعوا إثبات أنفسهم، وأن نساء نزلوا سوق العمل في أعمال شاقة من أجل لقمة العيش وسط الرجال من أجل الحياة الشريفة والكسب من تعبهم، ومنهم سيدة تعمل في التشطيبات أم فارس وأم شادي بيع الأنابيب.

وكانت روجينا كشفت عن إهداء الحلقة الأخيرة من مسلسلها "ستهم"، الذي يتم عرضه خلال الفترة الحالية عبر شاشات القنوات الفضائية، للرئيس عبد الفتاح السيسي، لتكريمه للمرأة واحترام سيادته لدورها فى المجتمع.

ونشرت روجينا عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام"، فيديو لها من نموذج مشرف من نساء مصر المكافحات، وهي أم شادي، وعلقت على الفيديو، قائلة :"الحلقة الاخيرة من مسلسل ستهم إهداء للقيادة السياسية الرئيس عبدالفتاح_السيسي، لتكريم سيادته المرآة وتقديره واحترام سيادته لدورها فى المجتمع".

وأضافت :"ام شادى نموذج مشرف من نساء مصر العظيمات اللى عملت شخصيتها فى مهنة الانابيب انتظروا مفاجاة فى الحلقة الاخيرة من مسلسل ستهم".

كما نشرت فيديو أخر لـ أم فارس عبر انستجرام، وعلقت عليه، قائلة :"نموذج عظيم من سيدات مصر القادرات على التحدى في مسلسل ستهم".

حقق مسلسل "ستهم" نجاحا كبيرا منذ عرضه ضمن سباق دراما رمضان الجاري، واستطاعت النجمة روجينا حصد إعجاب وإشادات الجمهور والنقاد، والشخصيات العامة.

روجينا قدمت شخصية "ستهم" المرأة التي ترتدي ثوب الرجال وتقف ندا لند لشقيقها القوي وتتحدى كل الصعاب من أجل الحصول على ميراثها والعيش بكرامة فلم تقبل ان يمس أحد كرامتها، لتسلط بهذا الدور الضوء على نساء قويات في المجتمع، فجاءت رمزية الاسم معبرة عن كل امرأة قوية، خاصة أن الأمر لم يقتصر فقط على كونها مرأة قوية، بل حنينة في نفس الوقت تسعى لمساعدة أشقائها، وتقف بجوار شقيقتها رغم تخليها عنها في وقت سبق، ولكنها رغم ذلك تقف بجانبها في الظروف الصعبة التي تمر بها.

روجينا تثبت أنها رقم واحد في رمضان، وبعد المجهود الجبار الذي قامت به لتقمص الشخصية، تعرف من اين تلبس الشخصية، وتضع لها روحها خاصة بها، مثالية في أدائها الخاص بها.

وبعد انتهاء موسم رمضان، أثبت الثنائي الذي جمع المخرج رؤوف عبد العزيز والنجمة روجينا نجاحهم في جذب الأنظار إليهم، وتحقيق ردود فعل واسعة ليس فقط على مستوى الجمهور، ومواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، والذي نالت العديد من الإشادات النقدية، ولكن على صعيد عدد من الشخصيات العامة أيضا التي أشادت بالعمل في مقدمتهم الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومى للمرأة، التي أبدت إعجابها بشخصية "ستهم" التي لعبتها النجمة روجينا نظرا لما تحمله من مشاعر وانفعالات استثنائية.

ورغم الزخم الذي شهده النصف الثاني من الموسم الرمضاني من تعدد للأعمال المشاركة به، لكن فريق عمل «ستهم» حافظ على مكانته في المشاهدة بل حصد نسب أكبر منها بعد التطورات الكبيرة التي شهدتها شخصية روجينا بالأحداث ومواصلة العمل لصراعاته بين الأشقاء من جانب بجانب صراع روجينا مع الحياة من جانب آخر.

أبطال مسلسل ستهم

مسلسل ستهم، بطولة روجينا، وإياد نصار، وجهاد سعد، ونانسي صلاح، وأحمد الرافعي، ومحمد عبد الحافظ، وإبراهيم السمان، بيومي فؤاد، وسلوى عثمان بالإضافة إلى شيخ المنشدين ياسين التهامي، في أول تجاربه ظهور له في الدراما، وإنتاج شركة كودكس codex ، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وتحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز.

مسلسل ستهم الحلقة الأخيرة

مسلسل ستهم الحلقة الأخيرة

مسلسل ستهم الحلقة الأخيرة

مسلسل ستهم الحلقة الأخيرة

مسلسل ستهم الحلقة الأخيرة

مسلسل ستهم الحلقة الأخيرة

مسلسل ستهم الحلقة الأخيرة

مسلسل ستهم الحلقة الأخيرة

مسلسل ستهم الحلقة الأخيرة

مسلسل ستهم الحلقة الأخيرة

مسلسل ستهم الحلقة الأخيرة