أطعمة تسبب الإصابة بالسكتة الدماغية | لن تتوقعها

هل تعلم أن 80٪ من السكتات الدماغية يمكن الوقاية منها؟ تعرف على الأطعمة التي يجب تناولها باعتدال لتقليل خطر إصابة أسرتك بالسكتة الدماغية.

وتعتبر السكتة الدماغية خامس سبب رئيسي للوفاة في البلاد وسبب رئيسي للإعاقة ، حيث تقتل 130 ألف شخص كل عام. لكن هل تعلم أن 80 في المائة من جميع السكتات الدماغية يمكن الوقاية منها ، وفقًا لجمعية السكتات الدماغية الأمريكية؟ العديد من عوامل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية - ارتفاع ضغط الدم والتدخين والسكري ومستوى النشاط البدني والسمنة وارتفاع الكوليسترول وأمراض القلب والشرايين - يمكن السيطرة عليها وعلاجها وتحسينها ، وصولاً إلى الأطعمة التي نختار تناولها كل يوم.

ويمكن أن تؤدي الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم إلى زيادة ضغط الدم ، مما يعرضك لخطر أكبر للإصابة بالسكتة الدماغية. يمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي عالي السعرات الحرارية إلى السمنة - عامل خطر آخر.

والأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والدهون المتحولة والكوليسترول سترفع مستويات الكوليسترول في الدم مسببة جلطات الدم ، والتي - كما خمنت - يمكن أن تؤدي إلى السكتة الدماغية.



1. الأطعمة المعبأة والمقلية

هل لاحظت أن الأطعمة مثل كعك الهوت دوج وتوابل السلطة المعبأة نادرًا ما تفسد؟ هل سألت نفسك يوما لماذا؟ ويرجع ذلك إلى استخدام الزيوت المهدرجة ، وهي دهون متحولة. تبقى الزيوت المهدرجة صلبة في درجة حرارة الغرفة ولا تتطلب التبريد.

لسوء الحظ ، فإن العديد من الأطعمة والوجبات المجمدة تندرج أيضًا في هذه الفئة ، باستثناء الفواكه والخضروات المجمدة.

لذا ، إليك المعلومات الداخلية حول الدهون المتحولة: يعتبرها العديد من الخبراء أسوأ أنواع الدهون التي يمكنك تناولها ، مما يرفع مستوى الكوليسترول الضار (LDL) ("السيئ") ويخفض الكوليسترول HDL ("الجيد"). في حين أن بعض اللحوم ومنتجات الألبان تحتوي على كميات صغيرة من الدهون المتحولة التي تحدث بشكل طبيعي ، فإن معظم المصادر الغذائية تتشكل من خلال عملية صناعية تضيف الهيدروجين إلى الزيت النباتي ، مما يتسبب في تجمد الزيت في درجة حرارة الغرفة.

إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في طور تقييد أو ربما حظر الدهون المتحولة من الطعام في الولايات المتحدة. دراسة نشرت في JAMA Cardiology قارنت البيانات من المقاطعات مع وبدون قيود الدهون المتحولة وكانت النتائج كبيرة: كان هناك انخفاض بنسبة 6 في المائة في المستشفيات للنوبات القلبية والسكتات الدماغية في المقاطعات ذات القيود المفروضة على الدهون المتحولة.

الخلاصة: من الناحية المثالية ، يجب ألا يمر أي طعام معالج بشفتيك ، ولكن بشكل واقعي ، استهدف أقل من 2 جرام من الدهون المتحولة يوميًا. تخطي الحلويات التي اشتريتها من المتجر في المكتب والبطاطا المقلية على الغداء. تجنب أيضًا البسكويت ، بغض النظر عن ما تغمس فيه. اختر تناول الفواكه لإشباع رغبتك الشديدة في تناول الخضار والحمص لإرضاء المذاق اللذيذ.

2. غداء اللحم

اللحوم المصنعة ، واللحوم المدخنة ، كلها مدرجة في قائمة DNE (لا تأكل) ، إلا إذا كنت تريد اللعب بالنار. اللحوم المصنعة محظورة إذا كنت ترغب في الحفاظ على الشرايين خالية من تراكم الترسبات.

جرب بديلًا صحيًا مثل ساندويتش التونة مع الأفوكادو (بديل رائع للمايونيز) أو ساندويتش الخضار.



3. المشروبات الغازية الدايت

بادئ ذي بدء ، عندما يكون المشروب أحلى من قطعة الحلوى ولكنه لا يحتوي على سكر وسعرات حرارية ، فاحذر المشتري.

يعتقد العديد من المستهلكين أن الصودا تحمل علامة "حمية" فهي خيار أفضل ، لكن الدراسات ربطت بين استهلاك المشروبات الغازية للنظام الغذائي وزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض الأوعية الدموية. في دراسة استمرت تسع سنوات على أكثر من 2500 شخص ، كان أولئك الذين شربوا دايت صودا يوميًا أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية أو الوفاة بسبب تلك الأحداث بنسبة 48 في المائة ، مقارنة بأولئك الذين نادرًا ما شربوا الصودا أو لم يشربوا أبدًا.

إذا كان يجب عليك شرب الصودا ، فتوقف عن العادة اليومية وشربها في المناسبات الخاصة ؛ خلاف ذلك قواعد المياه. وإذا كنت لا تحب الماء ، فحاول تنكيه الماء بشرائح الفاكهة.

4. اللحوم الحمراء القديمة

في مجلة Stroke ، أظهر مقال أن النساء اللائي تناولن وجبات كبيرة من اللحوم الحمراء بانتظام لديهن نسبة أعلى بنسبة 42 في المائة من الإصابة بالسكتة الدماغية. اللحوم الحمراء غنية بالدهون المشبعة التي تسد الشرايين .

بديل اللحوم الحمراء هو بروتين صحي للقلب مثل الدواجن أو الأسماك أو حتى المنتجات غير الحيوانية مثل الفول والمكسرات والتوفو.

5. الأطعمة المعلبة

الابتعاد عن الحساء والفاصوليا والصلصات المصنعة في المصنع. تحتوي جميع العناصر المعلبة على كميات لا تصدق من الصوديوم أو MSG أو صودا الخبز / مسحوق للحفاظ على نضارتها وفترة صلاحيتها.

أظهرت إحدى الدراسات أنه إذا كنت تستهلك أكثر من 4000 مجم من الملح يوميًا ، فإنك تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بأكثر من الضعف مقارنة بالوجبات الغذائية التي تحتوي على أقل من 2000 مجم.