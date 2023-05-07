تأجيل دعوى وقف برنامج إبراهيم عيسى إلى جلسة 25 يونيو

قررت محكمة القضاء الإداري، تاجيل الدعوى القضائية المطالبة بوقف برنامج الإعلامي إبراهيم عيسى (حديث القاهرة)، المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس» ومنع ظهوره إعلاميًا على شاشة تلك القناة وبجميع القنوات الفضائية، لجلسة 25 يونيو القادم.

وقالت الدعوى ، أن طلب الوقف بسبب ما وصفتها بالمخالفات الجسيمة التي ارتكبها مقدم البرنامج وإدارة القناة والتي تمثلت في استغلاله للدين الإسلامي في الترويج والتحبيذ لأفكاره المتطرفة والمغلوطة، بتكذيبه وانكاره وتشكيكه في حادث الاسراء والمعراج، دون امتلاكه لاي دليل أو سندًا صحيحًا قاصدًا من ذلك خلق حالة من الاضطراب والفرقة والتشتت وفتنة العامة وتشكيكهم في معتقداتهم وثوابتهم الدينية بغية إثارة الفتنة والإضرار بالأمن العام وتكديريه بمفهومه الواسع ( الأمن المجتمعي –والأسري –والديني – والسلام الاجتماعي) وتعمده التشويش على الاحتفال بليلة الاسراء والمعراج.