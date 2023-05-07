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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل دعوى وقف برنامج إبراهيم عيسى إلى جلسة 25 يونيو

صدى البلد

قررت محكمة القضاء الإداري، تاجيل الدعوى القضائية المطالبة بوقف برنامج الإعلامي إبراهيم عيسى (حديث القاهرة)، المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس» ومنع ظهوره إعلاميًا على شاشة تلك القناة وبجميع القنوات الفضائية، لجلسة 25 يونيو القادم.

وقالت الدعوى ، أن طلب الوقف بسبب ما وصفتها بالمخالفات الجسيمة التي ارتكبها مقدم البرنامج وإدارة القناة والتي تمثلت في استغلاله للدين الإسلامي في الترويج والتحبيذ لأفكاره المتطرفة والمغلوطة، بتكذيبه وانكاره وتشكيكه في حادث الاسراء والمعراج، دون امتلاكه لاي دليل أو سندًا صحيحًا قاصدًا من ذلك خلق حالة من الاضطراب والفرقة والتشتت وفتنة العامة وتشكيكهم في معتقداتهم وثوابتهم الدينية بغية إثارة الفتنة والإضرار بالأمن العام وتكديريه بمفهومه الواسع ( الأمن المجتمعي –والأسري –والديني – والسلام الاجتماعي) وتعمده التشويش على الاحتفال بليلة الاسراء والمعراج.

وأكد مقيم الدعوى أن الشركة المدعى عليها السادسة (مجموعة قنوات القاهرة والناس)، تعاقدت مع الشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات بتخصيص جزء من قناة قمرية لبث قنواتها بالقطاع الفضائي لأقمار النايل سات، ووفرت لها الشركة المصرية للأقمار الصناعية أجهزة وخدمات محطة البث الرقمي والوصلة الصاعدة بمدينة 6 أكتوبر، وان (مجموعات قنوات القاهرة والناس) مكنت المدعي عليه السابع «إبراهيم عيسى» على النحو المعروض سلفا في استغلال الدين الإسلامي في الترويج والتحبيذ لأفكاره المتطرفة والمغلوطة.

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