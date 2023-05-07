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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلماني: الحوار الوطني انفراجة حقيقية وبسمة أمل للأحداث الجارية| فيديو

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال النائب أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار العامة بـ الحوار الوطني، إن مرحلة الإعداد والتجهيز الجيد للحوار الوطني استمرت فترة طويلة حتى نخرج بمعطيات ومقترحات وحلول منضبطة لهذه الأزمة التي نمر بها، مضيفا: «ظللنا فترة طويلة جدا لاستقبال كل المقترحات من شعب مصر بمختلف فئاته وأعماره ونوعه سواء كانوا متخصصين أو غير متخصصين».

وأضاف النائب أيمن محسب خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز» أننا تلقينا كل المقترحات التي تعدت الـ190 ألف مقترح، ومن ثم تصنيفها بشكل جيد مع دمج كل ما هو متشابه ومكرر، وبناءً على ذلك تشكلت كل اللجان المرتبطة للحوار الوطني وبلغ عددهم 19 لجنة تناقش كلا منهم العديد من المقترحات، مؤكدًا أن الحوار الوطني يمثل الانفراجة الحقيقية وبسمة الأمل للأحداث الجارية، لكي نخرج منها بحلول للمشكلات التي نعيشها.

وتابع مقرر لجنة أولويات الاستثمار العامة بـ الحوار الوطني، أن استجابة القيادة السياسية وإطلاقها للحوار الوطني ودعوتها لعقده وإصرارها على أن يتم بهذا الشكل المنضبط، يعطي أمل كبير لنا، لذلك كان يجرى العمل والتجهيز والإعداد للحوار الوطني بحماسة غير مسبوقة.

الحوار الوطني النائب أيمن محسب شعب مصر إكسترا نيوز اخبار التوك شو

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