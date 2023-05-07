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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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منسق بالحوار الوطني: استقبلنا 190 ألف مقترح من جميع فئات المجتمع

الحوار الوطني
الحوار الوطني

أكد النائب أيمن محسب عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار العامة بـ الحوار الوطني، أن مجلس الأمناء سيجتمع خلال أيام قليلة للإعلان عن جلسات الحوار الوطني المقبلة.

وأضاف «محسب»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن المرحلة الماضية شهدت تركيز كبير وإعداد جيد للخروج بالأزمة الاقتصادية التي نمر بها، وتم استقبال كافة المقترحات من كافة الفئات بالمجتمع المصري وتعدت 190 ألف مقترح وتم تصنيفها بشكل جيد وبعدها، تشكلت لجان الحوار الوطني لأكثر من 19 لجنة للمناقشة.

وأشار مقرر لجنة أولويات الاستثمار العامة بالحوار الوطني، إلى أن الحوار الوطني بمثابة الانفراجة الحقيقية وبسمة الأمل للخروج وتقديم حلول المشاكل التي نعيشها، موضحا أنهم يعملوا بحماسة غير عادية لتقديم وجمع معلومات مع كل مقدم مقترح سواء من متخصصين اوو غير متخصصين.

وأوضح أن هناك مقترحات بشأن الاستثمار والصناعة والتعليم والصحة وغيرها من المقترحات الأخرى، منوها إلى أن هناك دعم كبير جدا من كافة الجهات والمؤسسات، ويوجد بيانات دقيقة ومنتظمة بالتنسيق مع الجميع.

ولفت إلى أن هناك 23 إجتماع رسمي تم، فضلا عن مئات الاجتماعات بين المقررين والمساعدين لطرح القضايا، وهناك 113 ملف وقضية تناقش للوقوف على حل، وقابلة للزيادة، مؤكدا أن هناك مشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي.

أبرز الموضوعات التي تناقشها اللجنة

ونوه إلى أن أبرز الموضوعات التي تناقشها اللجنة هي صندوق مصر السيادي، وكيفية تحفيز المنتجين والمستثمرين لتوفير المناخ الآمن، والرخصة الذهبية التي أطلقها الرئيس لتسهيل الإجراءات والإستشرطات للمستثمرين، لافتا إلى أن النصيب الأكبر من المتقدمين للمقترحات جاء من فئة الشباب، وهناك تواصل مباشر مع جميع الفئات.

الحوار الوطني جلسات الحوار الوطني النائب أيمن محسب الشباب المستثمرين

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