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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلماني: بوجود الأزمة الاقتصادية العالمية.. الحوار الوطني دعوة جريئة من القيادة السياسية

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار في الحوار الوطني، إن لجنة الحوار الوطني أول ما حدثت في العالم كله حدثت في مصر، وذلك له دلالة قوية، خاصة مع وجود الأزمة الاقتصادية العالمية، فهي تعتبر دعوة جريئة وشجاعة من القيادة السياسية لمواجهة جميع الأطياف السياسية في مصر على اختلاف أيدولوجياتها.

وأضاف أيمن محسب، خلال لقائه في برنامج “صباح الورد” المذاع على قناة “تن” الفضائية، أن المشاركة في الحوار الوطني لا تحتاج إلى أي شروط، إلا أن يكون الإنسان مصري الجنسية وإيجابي الفكر ولديه مقترح لحل أي مشكلة مجتمعية. 

وقال إن لجنة الحوار الوطني تقدم إليها أكثر من 190 ألف طلب للانضمام للحوار الوطني، منوها إلى أن المقترحات التي قدمت للجنة الحوار الوطني مقدمة من كل فئات المجتمع، منهم العمال والفلاحون وشباب وسيدات وقدموا اقتراحات قمة في الروعة.

وأوضح عضو مجلس النواب أن “الجلسات الحوارية في الحوار الوطني تأخذ شكل المؤتمر الصغير ولكنه تشاركي، بمعنى أن الممثلين ومقدمي المقترحات وممثلي النقابات وممثلي الأحزاب والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية والحكومة والخبراء ممثلين وموجودين، ثم نقوم بطرح مشكلة أو أزمة ونتداول هذا المقترح فيما بيننا إلى أي مدى إيجابية تنفيذه على أرض الواقع، وذلك عن طريق مقرر اللجنة يطرح المشكلة ثم يتم النقاش عليها ويتم النقاش عليه، ونتوافق على أفضل المقترحات والأقرب للحل، وتنتهي الجلسة بتقرير مقدم لمجلس الأمناء ثم تصل لرئيس الجمهورية الذي وعد بتنفيذ كل التوصيات”.

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