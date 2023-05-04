خبير: القوانين ستمكن المرأة بدون التقصير في حق الطفل

قال الدكتور مصطفى السعداوي استاذ القانون الجنائي؛ إن المشرع المصري يتسم بالمرونه؛ بالإضافة الى انه يرصد الظواهر الاجتماعية في الشارع المصري ويقوم بإصدار القوانين التي تعالج مشاكل المجتمع، ما يمكن المواطنين من الحصول على حقوقهم وممارسة حياتهم بشكل أفضل .

أضاف مصطفي السعداوي خلال لقائه ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الاولى المصرية؛ أن اجتماع الحوار الوطني امس تضمن مشروع قانون لتعديل قانون الطفل فيما يتعلق بالأم البديلة التي كفلت طفلا ليس ابنها وذلك حتى سن أقل من 6 اشهر ؛ بالإضافة إلى تم النقاش على بند خاص بقضايا الإهمال التي تقع في المجتمع للأطفال أو من الأطفال مثل قيادة المركبات لأطفال أقل من 18 سنة وغيرها من أشكال الإهمال التي تعرض الطفل والمجتمع للخطر.

وأوضح استاذ القانون الجنائي؛ أنه حدثت أمس بمجلس الوزراء مداولات مناقشات اكدت أن المشرع المصري يحدث التوازن الذي يعود على الأسرة والمجتمع؛ مؤكدًا على أن القوانين ستمكن المرأة بدون التقصير في حق الطفل؛ مشيرا الى ان الرئيس السيسي منذ 2019 أكد على أن الأسرة هي نواة المجتمع وهذا ما أكدته الإتفاقية الدولية للطفل ؛ مشيرا إلى أن المشرع المصري كفل للطفل المكفول الابلاغ في القسم عن الاهمال .