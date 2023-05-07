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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إحباط محاولة تهريب عدد من السبائك الذهبية بمطار الغردقة الدولي

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولي برئاسة عبدالعال نعمان، مدير عام جمارك الغردقة، والدكتور هشام شرارة، من إحباط محاوله تهريب عدد من السبائك الذهبية بالمخالفة لأحكام القانون.

وبحسب بيان لمصلحة الجمارك، اليوم الأحد، تم اكتشاف الواقعة أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من المجر على رحلة الطائرة القادمة من بودابست، اشتبه فتحى محمد مأمور اللجنة الجمركية فى صالة الوصول الدولى، في احد الركاب نظرا لارتباكه .

 

وكلف عمر البارودى المشرف على صالة الوصول، فتحى محمد، وأبو القاسم ممدوح، مأموري الجمرك، بتفتيش الراكب ذاتيا، تحت إشراف عاصم بدوى نائب مدير الإدارة، فتبين وجود 5 سبائك من الذهب فى محفظة نقوده بإجمالى ١٧٠ جراما عيار ٢٤.

تم الجرد والتحريز بواسطة طارق منصور، وجمال خلف، بحضور محسن الشعينى من الأمن الجمركى، وعصام عباس مدير الإدارة، وأحمد عسكر من مكافحة التهرب الجمركي.

وقرر عبدالعال نعمان مدير عام جمارك الغردقة، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركى رقم ١٥ لسنه ٢٠٢٣ وتحريز المضبوطات، بعد العرض على عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.

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