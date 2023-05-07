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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير: سعر النفط العالمي سينخفض خلال الفترة المقبلة

الغاز
الغاز

كشف حمزة الجواهري، الخبير في شؤون النفط والغاز، تفاصيل انخفاض الأسعار للأسبوع الثالث.

وقال "الجواهري" إن المواجهة بات واضحا قوية جدا بين المعسكر الغربي وأمريكا من جانب ودول أوبك + من جانب آخر، ولكن الولايات المتحدة والغرب لديهم من الأدوات الاقتصادية والسياسية أكثر بكثير مما متوفر لدي أوبك +.

وتابع الخبير في شؤون النفط والغاز،  خلال مداخلة عبر القاهرة الإخبارية، أن أوبك + كانت تريد أن يكون السعر المنصف هو 85 دولارا، ولكن الولايات المتحدة والغرب يعتقدون أن السعر المنصف في هذه المرحلة على الأقل بسبب استمرار الحرب في أوكرانيا هو 60 لـ 65 دولارا، ولكن في الأسابيع الماضية نجحت الولايات المتحدة في فرض إرادتها وخفض سعر النفط ما يقرب من 10 دولارات لـ 70 و 75 دولارا.

ويرى أن سعر النفط سينخفض أكثر من ذلك خلال الفترة المقبلة حتى تحقق الولايات المتحدة الأمريكية والغرب الهدف الأساسي للوصول إلى 60 لـ 65 دولارا، وستحاول الأوبك أن ترفع السعر إلى ما كان عليه إلى 80 لـ 85.

وانخفض سعر النفط للأسبوع الثالث على التوالي مع تفاقم القلق من ضعف الطلب نتيجة انخفاض أحجام التداول واستقرت أسعار الخام غرب تكساس الوسيط فوق مستوى 71 دولارا للبرميل بعد تداوله في نطاق 13 دولارا صعودا وهبوطا على مدى أسبوع.

الغاز سعر النفط دول اوبك الولايات المتحدة القاهرة الإخبارية

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