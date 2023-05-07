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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة الفيوم:اختبار العرض التقديمي أول فعاليات الملتقى القمي الثاني لمبادرة النوايا الحسنة

جانب من فقعاليات
جانب من فقعاليات الملتقى

انطلقت فعاليات الملتقى القمي الثاني (مبادرة سفراء النوايا الحسنة لذوي الهمم) تحت شعار "طلاب مبتكرون ومخترعون" الذي تنظمه جامعة الفيوم على مستوى الجامعات المصرية خلال الفترة من ٢٠٢٣/٥/٦ حتى ٢٠٢٣/٥/١٠ ،  تحت رعاية  الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، والدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية

 

وبدأت فعاليات الملتقى وأنشطته باختبار العرض التقديمي بالمدرجات المركزية اليوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٥/٧ بمشاركة ١٥ جامعة مصرية بإجمالي ٣٢ طالبًا وطالبة، وذلك بحضور لجنة التحكيم التي تتكون من الاستاذ الدكتور أحمد عبد العزيز بقوش وكيل كلية الآداب لشئون التعليم والطلاب ( رئيسًا) والأستاذ الدكتور عبد الله إبراهيم يوسف وكيل كلية التربية لشئون التعليم والطلاب (عضوًا) والدكتور لنده سيد الجارحى مدرس بكلية الخدمة الاجتماعية (عضوًا) والدكتور وليد محمد حسن منسق الأنشطة الطلابية بكلية التربية الرياضية (عضوًا).

ويتم تقييم المبادرات المقدمة من الطلاب وفقًا لعدد من المعايير منها المظهر العام، والسمات الشخصية، ومهارات العرض، ومحتوى العرض وارتباطه بالموضوع، والابتكار في الموضوع، الثقافة العامة، والسيرة الذاتية، والتفاعل، وخطة العمل (المبادرة)، والمقال، وللغة الإنجليزية ، على أن يتم تخصيص ١٠ درجات لكل معيار يتم تقييمه.

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الفيوم اخبار الفيوم العرض التقديمى الملتقى الثاني النوايا الحسنة جامعة الفيوم

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