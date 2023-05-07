إسرائيل تسجل 12500 حالة وفاة بسبب كورونا

أعلنت وزارة الصحة في إسرائيل، اليوم الأحد، أن حصيلة وفيات كورونا وصلت إلى 12500 شخص منذ وفاة الضحية الأولى في 21 مارس 2020.

وقالت الوزارة إنه خلال الأيام السبعة الماضية، توفي أربعة أشخاص بسبب مضاعفات كورونا وأن 30 مصابا في حالة خطيرة في المستشفيات.

وأضافت الوزارة في بيان لها أنه يوجد الآن 2795 إسرائيليًا مصابين بفيروس كورونا داخل المستشفيات.

وأوضحت أنه تم تسجيل ما يقرب من خمسة ملايين حالة في إسرائيل منذ بداية الوباء، مشيرة إلى أن الملايين من الناس تلقوا تطعيمات متعددة تحميهم من العدوى أو تقلل من حدته.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية الجمعة الماضي إن كوفيد-19 لم يعد يشكل حالة طوارئ صحية عالمية، في خطوة كبيرة نحو نهاية الجائحة التي أودت بحياة أكثر من 6.9 مليون شخص وأضرت بالاقتصاد العالمي والمجتمعات.