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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أجهزة الأمن تنقذ طفلا من الموت عثر عليه بصحراوى الفيوم

الطفل اللقيط الذى
الطفل اللقيط الذى عثر عليه

أنقذت أجهزة الامن بمحافظة الفيوم ، طفلا  من الموت ، عندما عثر عليه على جانبى طريق الفيوم القاهرة الصحراوى ، بالقرب من الطريق الأقليمى .

تقلقى اللواء ثروت المحلاوى مدير أمن الفيوم ، اخطارا من مأمور مركز شرطة طامية ، بالعثور على طفل ، يبلغ من العمر حوالى عامين ، ويرتدى  ملابسه بالكامل .تم تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة  بالفيوم ، التى أصدرت قرارا بأيداع الطفل دور رعاية عائشة حسانيين لرعاية الاطفال الايتام بمحافظة الفيوم ، وأنتقلت أجهزة الامن الى دار عائشة حسانيين لرعاية الاطفال الايتام ، وتم تسليم الطفل الى أدارة الجمعية بموجب  مجضر شرطة رسمى ، للحفاظ عليه ورعايته وتقديم كافة الاخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية للطفل.

وناشدت أدارة الجمعية اهل الخير أو من يتعرف على الطفل  من أسرته لأستلامه ، تحسبا أن يكون الطفل قد تاه من أسرته ، أو اختطفه مجهول وألقى به على جانبى الطريق الصحراوى .

 

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