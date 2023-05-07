أجهزة الأمن تنقذ طفلا من الموت عثر عليه بصحراوى الفيوم

أنقذت أجهزة الامن بمحافظة الفيوم ، طفلا من الموت ، عندما عثر عليه على جانبى طريق الفيوم القاهرة الصحراوى ، بالقرب من الطريق الأقليمى .

تقلقى اللواء ثروت المحلاوى مدير أمن الفيوم ، اخطارا من مأمور مركز شرطة طامية ، بالعثور على طفل ، يبلغ من العمر حوالى عامين ، ويرتدى ملابسه بالكامل .تم تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة بالفيوم ، التى أصدرت قرارا بأيداع الطفل دور رعاية عائشة حسانيين لرعاية الاطفال الايتام بمحافظة الفيوم ، وأنتقلت أجهزة الامن الى دار عائشة حسانيين لرعاية الاطفال الايتام ، وتم تسليم الطفل الى أدارة الجمعية بموجب مجضر شرطة رسمى ، للحفاظ عليه ورعايته وتقديم كافة الاخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية للطفل.

وناشدت أدارة الجمعية اهل الخير أو من يتعرف على الطفل من أسرته لأستلامه ، تحسبا أن يكون الطفل قد تاه من أسرته ، أو اختطفه مجهول وألقى به على جانبى الطريق الصحراوى .