الحكومة: الإصلاحات الاقتصادية ساهمت بشكل ملحوظ في التعامل مع الأزمات العالمية

ثمن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، الدور المحور البنك الدولي في دعم مصر، مضيفا أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر ساهمت بشكل ملحوظ في التعامل مع الأزمات العالمية.



وأضاف مصطفى مدبولى، خلال مؤتمر إقرار الاستراتيجية القطرية الجديدة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي للفترة 2023 - 2027، أن الشراكة أيضا لتحقيق التنمية المستدامة ودعم البرامج التي تتبناها الحكومة المصرية.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن العالم يعاني من الأزمان المركبة والمتتالية التي انعكست على الاقتصاد العالمي.