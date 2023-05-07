مدبولي: الشراكة بين مصر ومجموعة البنك الدولي تتوافق مع الأولويات الوطنية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الدولة المصرية تسعى للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال المؤسسات الاقتصادية.

وشدد “مصطفى مدبولي” خلال كلمته بمؤتمر إقرار الاستراتيجية القطرية الجديدة بين مصر ومجموعة البنك الدولي للفترة 2023 - 2027، على ان مصر تدعم جهود مؤسسات التمويل الدولية التي تستهدف زيادة حجم التمويل للدول النامية.

ووجه مدبولي التهنئة للرئيس القادم لمجموعة البنك الدولي، ولمجموعة البنك الدولي وللفريق القطري للبنك في مصر ووزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، لما بذلوه من جهد خلال تلك الاستراتيجية.

وأكد أن إطار الشراكة بين مصر ومجموعة البنك الدولي خلال الـ 5 سنوات المقبلة، يتوافق بشكل مباشر ومتكامل مع الأولويات الوطنية، من أجل تعظيم الرؤية وتعميق المسئولية المشتركة بين جميع أصحاب المصلحة.