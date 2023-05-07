الطلاب المصريين في السودان.. توجيه رئاسي جديد بشأن دراستهم

الدولة المصرية لا تألوا جهدا منذ الأحداث المؤسفة التي يعشيها السودان خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة في دعم ومساندة أبناء مصر داخل البلد العربي الشقيق، وتحركت على الفور لحل مشكلاتهم وإبعاهم عن مناطق النزاع وإعادتهم بعضهم.

الجالية المصرية في السودان

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بضمان العودة الآمنة للمصريين من السودان، وكذا توفير ما يلزم من خدمات "إغاثية وطبية وغذائية"، في المعابر البرية بين مصر والسودان، وذلك في ضوء الدور الذي تقوم به مصر، حكومة وشعباً، في الوقوف بجانب الشعب السوداني الشقيق في الأزمة الراهنة التي يمر بها، بالإضافة إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها، للدفع في اتجاه التوصل لحل سلمي للأزمة، يعيد الأمن والاستقرار للسودان.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس ، مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي، ورئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل، ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق، ووزير النقل الفريق كامل الوزير، في إطار المتابعة المستمرة لعملية إجلاء المواطنين المصريين من السودان الشقيق.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن الرئيس السيسي اطلع خلال الاجتماع على مستجدات عملية إجلاء المواطنين المصريين من السودان وتسهيل عودتهم لأرض الوطن دون عوائق، كما تم عرض الجهود المكثفة التي تقوم بها أجهزة الدولة لتنظيم عملية التوافد إلى مصر من السودان عبر المعابر الحدودية بين البلدين، سواء من المواطنين المصريين، أو الأشقاء السودانيين، أو في إطار المساعدة في إجلاء رعايا عدد من مختلف دول العالم.

وقال النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، إن ما تتيحه مصر من تسهيلات للنازحين، وما وفرته السلطات المصرية من مياه وغذاء وإسعافات للنازحين من السودان، بمثابة دليل قاطع على الدور الكبير والناجح الذي تقوم به مصر بقيادة الرئيس السيسي للتخفيف عليهم بسبب مواجهات الاقتتال داخل البلد العربي الشقيق.

وأشاد عضو مجلس النواب بجهود مصر بقيادة الرئيس السيسى لوقف الاقتتال داخل دولة السودان والحفاظ على مقدرات الشعب السوداني، موجهاً التحية والتقدير للحكومة على جهودها الكبيرة والناجحة في تقديم جميع المساعدات الإنسانية، مؤكدا أن مصر نجحت في إدارة هذه الأزمة باحترافية وباعتراف منظمة الامم المتحدة، موجهاً التحية والتقدير لجميع الأجهزة المصرية التي نجحت في إخلاء المواطنين المصريين والطلاب المصريين من السودان في توقيتات قياسية.

جولة لوزير الخارجية المصرية

من جانبه، صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري، وزير الخارجية، سوف يتوجه صباح غد، الاثنين 8 مايو الجاري، إلى كل من نيدجامينا وجوبا، فى إطار التنسيق والتشاور مع دول جوار السودان حول تطورات الأزمة السودانية وتأثيراتها الإقليمية والدولية وسبل تنسيق الجهود من أجل حلها حفاظاً على سلامة الشعب السوداني الشقيق واستقرار دولته.

وكشف أبو زيد، أن وزير الخارجية يحمل خلال الزيارة رسالة من الرئيس السيسي إلى كل من الرئيس محمد إدريس ديبي، رئيس جمهورية تشاد، والرئيس سلفا كير، رئيس جمهورية جنوب السودان.

وأضاف أن الأزمة السودانية الراهنة تلقى بظلالها على أوضاع إقليمية هشة ومتوترة، وأن استمرارها له تبعات خطيرة على استقرار المنطقة بأكملها، وعلى سلامة السودان واستقراره، فضلاً عن المعاناة الإنسانية الكبيرة التي يمر بها الشعب السودانى نتيجة استمرار الاقتتال والمواجهات العسكرية، وكل هذه الأمور تقتضى تكثيف آليات التشاور والتنسيق بين دول الجوار الجغرافى للسودان باعتبارها الأكثر حرصا على استقراره وسلامة شعبه.

وأكد المتحدث باسم الخارجية، أن أجهزة الدولة المعنية مستمرة في تقييم الوضع الأمني في السودان على مدار الساعة، وتنفيذ الخطة الموضوعة لعمليات إجلاء المواطنين بما يضمن إعادتهم إلى أرض الوطن بشكل آمن، مع مراعاة الأولوية القصوى لسلامة المواطنين والعودة الآمنة إلى أرض الوطن.

وقالت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة: إن المجلس الأعلى للجامعات سينظر عملية دمج أبنائنا العائدين من السودان في العملية التعليمية، مشيرة إلى أنه تم إجلاء أكثر من 60% من المصريين بالسودان.

تواصل جهود عودة المصريين

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج "على مسئوليتي"، عبر قناة "صدى البلد"، أن اجتماعها مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لمناقشة جهود الدولة في إعادة أبنائنا المصريين من السودان.

وأوضحت وزيرة الهجرة، أنه تم التوصل مع السفارة المصرية في السودان؛ من أجل تسهيل وتأمين إجلاء المصريين، كما تم التواصل مع كافة الطلاب المصريين في السودان لتسهيل عملية عودتهم لمصر مجددًا، فيما تم تحديد أماكن إجلاء مناسبة لأبنائنا في السودان؛ لكي تكون قريبة من أماكنهم.

من جانبه أكد الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أن الدول اتخذت عدة قرارات هامة بشأن أزمة الطلاب المصريين العائدين من السودان، مضيفا أن يتم التعاون مع كل الجهات في الدولة في هذا الصدد.

وأضاف عادل عبد الغفار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، مساء اليوم الأحد، أنه سيتم الإعلان عن رابط على شبكة الإنترنت يقدم من خلاله الطلاب العائدين من السودان، وفيه كل التفاصيل، والرد سيكون خلال 72 ساعات، متابعا أن بعد ذلك يتم التقديم للكلية التي درس بتخصص مشابه بها في الخارج.