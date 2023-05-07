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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بحضور وزير التعليم العالي.. الجامعة الألمانية بالقاهرة تسلّم طلابها المتفوقين منح التميز الأكاديمي|صور

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي يشهد احتفالية تسليم الطلاب المُتفوقين

شهد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي احتفالية مراسم تسليم طلاب الجامعة الألمانية الدولية المتفوقين، منح التميز الأكاديمي المُمولة من الحكومة الالمانية والمُقدمة من الهيئة الألمانية للتبادل العلمي DAAD، بحضور اللواء  أحمد فهمي فرج مدير عام "العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية" (ACUD)، والسفير يوليوس جيورج لوي، رئيس مجلس الأمناء الجامعة الألمانية الدولية، ود. أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، والرئيس المشارك لمجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية، و سليم عبدالناظر رئيس الجامعة الألمانية الدولية، و  كارستن مايكل فالبينر مدير المكتب الإقليمي DAAD، ود. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، وذلك بمقر الجامعة الألمانية الدولية في العاصمة الإدارية الجديدة.

وفي كلمته، أعرب  أيمن عاشور عن سعادته بالمشاركة في هذه المناسبة الخاصة بالاحتفال بالطلاب المُتفوقين من الجامعة الألمانية الدولية في مصر، مشيدًا بدور الهيئة الألمانية للتبادل العلمي DAAD في التعاون مع وزارة التعليم العالي؛ لمواصلة بناء شراكة قوية وطويلة الأمد في التعليم والعلوم والابتكار، لتحقيق التنمية العلمية والتعليمية والبحثية في مصر، مشيرًا إلى أن الجامعة الألمانية الدولية تقدم برامج دراسية حديثة تواكب مُتطلبات سوق العمل وتلبي احتياجات وظائف المستقبل.

وأشار الوزير إلى أن الرؤية والاستراتيجية الجديدة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تضع الطالب في مركز الاهتمام لضمان تمتع جميع المُتعلمين والأكاديميين بتجربة تعليمية مُتساوية وفعالة، موضحًا أن الاستراتيجية الجديدة تعمل على دعم الشراكات بين الجامعات المصرية ونظيرتها الأجنبية المرموقة، وطرح شهادات أكاديمية مزدوجة.

وقدّم أيمن عاشور التهنئة للطلاب المُتفوقين، مشيدًا بالتزامهم وجهودهم التي مكنتهم من الوصول إلى التفوق والتميز، كما تقدم بكلمات تشجيعية لكافة الطلاب لتحفيزهم على استمرار الالتزام والاجتهاد متمنيًا لهم دوام النجاح والتفوق.

وفي الختام، وجّه الوزير الشكر إلى جميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين بإدارة الجامعة الألمانية الدولية ومختلف المؤسسات التعليمية في مصر، مؤكدا انهم العمود الفقري للعملية التعليمية، متمنيًا العمل الجماعي والتعاون الوثيق للتقدم نحو الرؤى الموضوعه لتوفير أفضل فرص التعلم كنواة لمستقبل أفضل.

من جانبه، أكد السفير جيوليوس جورج لوي أن الجامعة منذ نشأتها مبنية علي أسس التعليم الألماني والبحوث العلمية، مؤكدًا على أن هناك معايير دقيقة لاختيار الطلاب لضمان تفوقهم وتميزهم.

وأضاف  سليم عبدالناظر أن اختيار الكليات والتخصصات جاء بعد دراسة دقيقة لسوق العمل المصري والإقليمي والعالمي بهدف تأهيل الخريجين بما يحتاجه العالم وما تتطلبه وظائف المستقبل، ولتزويدهم بالتعليم والتكنولوجيا الألمانية المتطورة في عدة مجالات كالذكاء الاصطناعي، هندسة الميكاترونكس والسيارات، والهندسة، والصيدلة، والتكنولوجيا الحيوية.

وأشار  أشرف منصور، إلى أن الجامعة قامت بتقديم منح دراسية لعدد 57 طالبًا من طلاب كليات GIU، موضحًا أن قيمة المنحة الإجمالية تبلغ 273600 يورو (بواقع 4800 يورو لكل طالب).

وأوضح أشرف منصور أن العلاقات المصرية الألمانية في مجال التعليم والبحث العلمي هي علاقات منذ زمن طويل والجامعة الألمانية الدولية هي إضافة جديدة لهذه العلاقات من قلب العاصمة الإدارية، وأحد رموز التعاون الوطيد بين مصر وألمانيا في المجالات التعليمية والثقافة والفنية، لافتًا إلى أن الجامعة تحرص دائمًا على أن تجمع بين التعليم والبحث العلمي في آن واحد، بهدف إعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل داخل مصر وخارجها.

وعلى هامش الاحتفالية، تفقد الوزير معامل الجامعة الألمانية الدولية في تخصصات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتصميم والهندسة والصيدلية.

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