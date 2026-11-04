سويلم يرأس الاجتماع السادس والعشرين لمجلس حوكمة مرفق المياه الأفريقي AWF بـ أبيدجان

ترأس الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري ورئيس مجلس حوكمة مرفق المياه الأفريقي (AWF)، الاجتماع السادس والعشرين للمجلس الحاكم للمرفق، المنعقد يومي ٤ و٥ نوفمبر ٢٠٢٦ بمدينة أبيدجان بدولة كوت ديفوار، بحضور السفير شريف سيف، سفير جمهورية مصر العربية في أبيدجان، ومشيرا شيروا، مدير إدارة تنمية المياه والصرف الصحي بالبنك الأفريقي للتنمية، وممثلي كل من بنين وكينيا ومدغشقر وسيراليون والجابون، ومجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو)، والنيباد، وشركاء التنمية ومنهم وزارة المالية النمساوية وإسبانيا، حيث تم استعراض أداء المرفق خلال عام ٢٠٢٦، ومناقشة خطة العمل والموازنة لعام ٢٠٢٧، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الجديدة وجهود حشد الموارد.

وأكد الدكتور سويلم في كلمته الافتتاحية أن الاجتماع يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل اختيار المياه والصرف الصحي موضوعًا للاتحاد الأفريقي لعام ٢٠٢٦، واعتماد رؤية وسياسة المياه الأفريقية ٢٠٦٣، مشددًا على أن التحدي الرئيسي هو ترجمة هذه الرؤية إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، ثم إلى استثمارات وخدمات ملموسة يستفيد منها المواطن الأفريقي.

واستعرض سويلم نتائج المرفق منذ إنشائه، حيث دعم ١٥٣ مشروعًا في ٥٤ دولة أفريقية بمنح بلغت ٢٤٠ مليون يورو، منها نحو ١٣٩ مليون يورو لإعداد ٩٣ مشروعًا استثماريًا، وساهم في حشد استثمارات بقيمة ٤٫١٩ مليار دولار، وتحسين الوصول إلى مياه الشرب لنحو ٥٠ مليون مواطن، والصرف الصحي لنحو ٢٢ مليون مواطن.

وأشار إلى أن تقرير أعمال المرفق لعام ٢٠٢٦ أظهر صرف ٩٫١ مليون يورو خلال الأشهر التسعة الأولى، وإعداد ١٣ مشروعًا جديدًا، وأن الدعوة لتقديم المقترحات تلقت ٦٥٠ طلبًا، بما يعكس حجم الاحتياجات بالقارة والثقة المتزايدة في دور المرفق.

واستعرض الوزير جهود الرئاسة المصرية للمجلس، ومنها الدعوة المشتركة مع رئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة في يوليو الماضي لحث الحكومات الأفريقية على المساهمة في تمويل المرفق، والزيارة التي قاد خلالها وفدًا مشتركًا من المرفق والبنك الأفريقي للتنمية إلى ألمانيا في سبتمبر ٢٠٢٦، والتي شهدت لقاءات مع وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية والشراكة الألمانية للمياه، وأسفرت عن الحصول على دعم ألماني من خلال مشروع تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وفتح مسار لشراكة ممتدة متعددة السنوات، إلى جانب برنامج تدريب المدربين (BCLEAR) لتأهيل ١٠٠ متخصص يصل أثرهم إلى أكثر من ٢٠٠٠ مستفيد، والجلسة رفيعة المستوى للمرفق خلال أسبوع القاهرة التاسع للمياه.

وأكد الدكتور سويلم أن عام ٢٠٢٧ يمثل عامًا حاسمًا للاستدامة المالية للمرفق، وأن الاستراتيجية تستهدف حشد ما بين ٧٥ و١٢٠ مليون يورو بحلول عام ٢٠٣٠، مشددًا على أهمية مساهمات الدول الأفريقية كإضافة لتمويلات الشركاء الدوليين لا بديلًا عنها، وضرورة توسيع قاعدة الشركاء لتشمل الدول العربية والخليجية وبنوك التنمية والقطاع الخاص، والاستفادة من مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في أبوظبي في ديسمبر المقبل، والمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه بالرياض في مارس ٢٠٢٧، لتحويل الدعم الدولي إلى شراكات وتمويلات ومشروعات على أرض الواقع.