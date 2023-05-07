رئيس حزب الجيل: تباين الآراء حول القضايا المطروحة يُثري الحوار الوطني

قال ناجي الشهابي٫ رئيس حزب الجيل ومنسق الائتلاف الوطني للأحزاب السياسية، إن تباين الآراء حول القضايا المطروحة على طاولة الحوار يُثري الحوار الوطني.

وأضاف ناجي الشهابي٫ رئيس حزب الجيل ومنسق الائتلاف الوطني للأحزاب السياسية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، المذاع عبر فضائية "سي بي سي”: "الحوار الوطني سيقوم على مناقشات علمية رصينة من خلال رؤى أعدتها الأحزاب المختلفة حول 113 قضية”.

وأشار ناجي الشهابي٫ رئيس حزب الجيل ومنسق الائتلاف الوطني للأحزاب السياسية، إلى أنه "لا توجد حنجورية خلال مناقشات الحوار الوطني”، موضحا أن خط سير المناقشات في اللجان المختلفة للحوار الوطني يقوم على المصارحة والمكاشفة.