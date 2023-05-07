للابتعاد عن القمح.. تموين الدقهلية: صرف النخالة للفلاحين يهدف لتوفير بديل للأعلاف

قال السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، إن وزارة التموين تعمل على تشجيع الفلاح، والحفاظ على محصوله وتحقيق أفضل عائد منه.

وأضاف السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، المذاع عبر فضائية "سي بي سي”: " قرار وزير التموين اليوم بصرف 10 كيلو نخالة لكل مورد أردب قمح سواء فلاح أو عن طريق تاجر، يهدف للمساهمة في توفير الأعلاف لأصحاب المواشي على مدار العام والبعد عن استخدام القمح كوسيلة من وسائل الأعلاف”.

وأكد السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، ان “الدولة لا تدخر جهدا في الوقوف مع طبقة الفلاحين لأنها تحمل على عاتقها الوقوف بجانب الدولة في ظل احتياج الدولة لمحصول القمح في هذه المرحلة الدقيقة”.

وأوضح السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن “قرار وزير التموين اليوم خطوة جيدة تلبي من 40 إلى 60% من احتياجات الفلاح”، مشيرا إلى أن موسم توريد القمح هذا العام مبشر وهناك ارتفاع في انتاجية المحصول هذا العام.

