السيطرة علي حريق بشقة سكنية في الوادي الجديد

سيطرت قوات الحماية المدنية والإطفاء على حريق بشقة سكنية، اليوم الأحد، بمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد.

كان بلاغ قد ورد للواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، بنشوب حريق بوحدة سكنية بمدينة الخارجة .

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والإطفاء إلى موقع الحريق وتبين نشوب الحريق بوحدة سكنية بالدور الثالث بعمارة 82 بحي الزهور بمدينة الخارجة وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على الحريق ومنع امتداد السنة اللهب والنيران إلى باقي الشقق المجاورة بالعمارة السكنية دون خسائر بشرية.

وجارٍ تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق .