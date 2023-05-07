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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس "الأسقفية" يترأس صلوات القداس الإلهي لرعية ميانمار

صدى البلد

ترأس اليوم الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية قداس لرعية ميانمار، وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

قال رئيس الأساقفة في عظته: أحياناً لا نخصص مكاناً للرب ولكنه دائماً يريد أن يشغل مكاناً في قلوبنا، فإن صار الله في الوسط، ستدور كل أمور حياتنا حوله، كما شدد أن الله غفر لنا خطايانا وأعطانا سلاماً وتصالُح مع الآب ومع أنفسنا.

وأكمل رئيس الأساقفة: الله يريدنا أن نشعر بالفرح الذي يمنحه هو طوال الوقت، وبوجوده في وسطنا، يجعلنا الله نافعين فهو قد أعطانا فماً لنسبحه ولنتحدث بالحق وقلباً لكي نحبه ونحب الناس من حولنا. 

واختتم: الرب يقودنا في حياتنا وبوجوده معنا يجعلنا أقوياء، إذ يرسلنا لنحقق مشيئته بقوة الروح القدس.

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