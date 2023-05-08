التعليم العالي: وافقنا على تحويل الطلاب المصريين بالسودان لاستكمال دراستهم في مصر

قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث بإسم وزارة التعليم العالي، إن مجلس الوزراء أصدر قراره بالموافقة على تحويل الطلاب المصريين الدارسين في الجامعات السودانية والروسية والاوكرانية لاستكمال دراستهم كما هي في مصر.

وأضاف عادل عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، أن الاجتماع الطارئ الذي تم دخل المجلس الأعلى للجامعات كان من أجل وضع الآليات الخاصة بالقواعد التي يتم علي أساسها قبول هؤلاء الطلاب، موضحاً أن يوم السبت القادم سيكون هناك رابط إلكتروني على موقع الوزارة ليكون أول خطوة لعملية تحويل الطلاب.

وتابع الدكتور عادل عبد الغفار، أن الطالب العائد يدخل على الرابط ويكتب اسم الجامعة والكلية، وخلال 72 ساعة سيحصل على شهادة إفادة إذا كان الجامعة المنتمي إليها معتمد من المجلس الأعلى للجامعات أم لا.