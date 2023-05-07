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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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التعليم العالي: عقد اختبار تحديد مستوى للطلاب العائدين من السودان

التعليم العالي
التعليم العالي

أكد عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، أن الوزارة تعلن عن رابط الكتروني للمجلس الأعلى للجامعات للطلاب العائدين من السودان، موضحا أن الطالب العائد يدخل على الرابط ويكتب اسم الجامعة والكلية، وخلال 72 ساعة سيحصل على شهادة إفادة إذا كان الجامعة المنتمي إليها معتمد من المجلس الأعلى للجامعات أم لا.

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وأشار عادل عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، إلى أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بتقديم كل التيسيرات للطلاب العائدين من السودان، مؤكدا تعاملهم بيسر كبير في التعامل مع هذه الأزمة والطالب الذي يقدم أوراق خاطئة يتحمل العواقب.

وأوضح، أنه سيتم عقد اختبار للطلاب العائدين من السودان بهدف تحديد مستواهم، واختبار تحديد المستوى للطالب يحدد الفرقة التي يستحق الطالب الالتحاق بها، لافتا إلى أنه سيتم وضع نظام دراسي لطلاب كليات الطب العائدين من السودان، وعدد الطلاب الدارسين في السودان يتراوح ما بين 3 و5 طلاب.

الإعلامي خيرى رمضان التعليم العالي العائدين من السودان القيادة السياسية المجلس الاعلى للجامعات برنامج حديث القاهرة عادل عبد الغفار متحدث التعليم العالي

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