وفاة عالم ذكاء اصطناعي إيراني في فرنسا.. وإعلام طهران يتهم الموساد

أثارت الوفاة الغامضة للدكتور علي إحسانيان، أحد الباحثين الإيرانيين المتخصصين في الذكاء الاصطناعي، جدلا واسعا في إيران بعد أن وجهت وسائل إعلام مقربة من طهران اتهامات غير مدعومة بأدلة إلى جهاز الموساد الإسرائيلي بالوقوف وراء الحادث.

وذكرت قناة "برس تي في" الإيرانية أن إحسانيان، الذي توفي في مدينة نيس الفرنسية في ظروف لم تُكشف تفاصيلها رسميًا، كان يُعد من أبرز الباحثين الإيرانيين في مجالات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وشبكات الاتصالات المتقدمة.

وبحسب تقارير إيرانية، أُعيد جثمان الباحث إلى إيران خلال يونيو الجاري، حيث وُوري الثرى في مسقط رأسه بمدينة جهرم بمحافظة فارس، بعد أسابيع من وفاته التي لا تزال أسبابها قيد التحقيق.

وكان إحسانيان قد حصل على درجة الدكتوراه في الهندسة الكهربائية من جامعة السوربون الفرنسية، كما سبق له التعاون مع وزارة الدفاع الإيرانية خلال فترة خدمته العسكرية بين عامي 2018 و2020، وفقًا للتقارير الإيرانية.

ورغم عدم صدور أي إعلان رسمي من السلطات الفرنسية بشأن ملابسات الوفاة أو وجود شبهة جنائية، اعتبرت قناة "برس تي في" أن الحادث قد يكون جزءًا من ما وصفته بـ"حملة تستهدف الكفاءات العلمية الإيرانية"، مشيرة إلى سجل سابق من عمليات اغتيال طالت علماء إيرانيين في مجالات ذات صلة بالتكنولوجيا والبرامج الدفاعية.

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أنها تتابع القضية عبر سفارتها في باريس وبالتنسيق مع السلطات الفرنسية، فيما لم تصدر باريس أي تعليق رسمي بشأن الاتهامات الموجهة للموساد أو طبيعة التحقيقات الجارية.

وتبقى أسباب وفاة إحسانيان غير معلومة حتى الآن، في ظل غياب أي نتائج رسمية للتحقيق أو أدلة تدعم الروايات المتداولة بشأن الحادث.