قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صور الكسب السريع المحرم شرعا.. دار الإفتاء تكشف عنها
أبو العينين: مصر ضاعفت مساحة المعمور وأنشأت أكثر من 50 مدينة صناعية خلال 10 سنوات
حالة الطقس غدا أول أيام الصيف.. هل نشهد موجات حارة غير مسبوقة؟
الغندور: حسام حسن يفاضل بين زيكو وتريزيجيه في التشكيل الأساسي أمام نيوزيلندا
أبو العينين: السياحة المصرية بخير.. ونقترب من حلم 30 مليون سائح سنويا
قوة تسويق الأفكار والنقد بكفاءة.. أبو العينين يوجه رسالة هامة إلى الإعلام
هبوط أرضي بشارع مصطفى النحاس.. ورئيس الصرف الصحي يؤكد سلامة شبكات المنطقة.. صور
ترامب: لن تكون هناك رسوم جمركية في مضيق هرمز لا أثناء المفاوضات أو بعدها
فرنسا توجه اتهامات بالتجسس لرجل بتهمة نقل معلومات عن شركة مسيّرات لصالح روسيا
أبو العينين : حل القضية الفلسطينية من جذورها شرط لتحقيق التكامل الاقتصادي في المنطقة
محمد أبو العينين: حل القضية الفلسطينية شرط لتحقيق التكامل الاقتصادي في المنطقة
تُفرض بقرار من واشنطن.. ماذا قال ترامب عن فرض رسوم لعبور مضيق هرمز؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

تحت الـ50.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بعد التراجع الكبير

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
عبد العزيز جمال

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه مساء اليوم السبت 20 يونيو 2026، مع عطلة البنوك الأسبوعية، لليوم الرابع على التوالي، وذلك بعد انخفاض كبير شهده الأسبوع الماضي.

وجاء هذا الاستقرار مدعوما بارتفاع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى مستوى قياسي جديد، إلى جانب زيادة تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 32%، مما يعزز ثقة الأسواق في استقرار سوق الصرف. 
 

رسميًا الآن.. سعر الدولار اليوم في البنوك بعد آخر تحديث


 

ويستعرض هذا التقرير تفاصيل أسعار الدولار في مختلف البنوك، والعوامل المؤثرة في استقرار العملة، ومؤشرات الاقتصاد الكلي الداعمة لهذا الاستقرار.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

بلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم السبت نحو 49.84 جنيها للشراء و49.98 جنيها للبيع، مع استقرار ملحوظ في التعاملات المسائية، حيث ظلت الأسعار ضمن نطاق ضيق يعكس استقرار السوق وغياب التقلبات الحادة التي شهدتها الفترات السابقة.

تفاصيل سعر الدولار في البنوك 

جاءت أسعار الدولار في البنوك المصرية كالتالي، مع تباين طفيف بين البنوك يعكس فروق هامش الربح والتكاليف التشغيلية:

أقل سعر دولار

سجل أقل سعر للدولار في بنوك "فيصل الإسلامي، الإمارات دبي، الإسكندرية" عند 49.77 جنيه للشراء و49.87 جنيه للبيع، وهو الأدنى بين البنوك العاملة في السوق المصري.

وصل ثاني أقل سعر للدولار إلى 49.80 جنيه للشراء و49.90 جنيه للبيع في بنوك "نكست، الكويت الوطني، التجاري الدولي CIB"، مما يعكس تقارب الأسعار بين البنوك الكبرى.
 

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في بنوك أبوظبي

بلغ سعر الدولار في بنوك "أبوظبي التجاري، أبوظبي الأول" نحو 49.82 جنيه للشراء و49.92 جنيه للبيع، ضمن النطاق المتوسط للأسعار.

متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك

سجل متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك، ومنها "HSBC، بيت التمويل الكويتي، التعمير والإسكان، البركة، المصرف المتحد، كريدي أجريكول"، نحو 49.85 جنيها للشراء و49.95 جنيها للبيع، وهو الأكثر تداولا بين المواطنين في التعاملات اليومية.

أعلى سعر للدولار

بلغ أعلى سعر للدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 50.18 جنيها للشراء و50.28 جنيها للبيع، وهو الأعلى بين البنوك العاملة في السوق، فيما سجل ثاني أعلى سعر في بنوك "الأهلي المصري، مصر، الأهلي الكويتي، المصري الخليجي، التنمية الصناعية، ميد بنك، سايب، قناة السويس، العقاري المصري العربي، العربي الإفريقي الدولي، المصرف العربي الدولي" عند 49.87 جنيها للشراء و49.97 جنيها للبيع.

ارتفاع الاحتياطي النقدي يدعم استقرار سعر الدولار

في الوقت الذي استقر فيه سعر الدولار اليوم، أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال شهر مايو 2026 بقيمة 125 مليون دولار، ليصل إلى 53.13 مليار دولار بنهاية مايو، مقارنة بنحو 53.009 مليار دولار في أبريل السابق، محققا بذلك مستوى قياسيا جديدا في تاريخ الاقتصاد المصري. 

ويعد هذا الرقم الأعلى على الإطلاق في تاريخ الاحتياطي النقدي المصري، متجاوزا المستويات التي سجلها خلال السنوات الماضية، حيث كان الاحتياطي قد بلغ نحو 51.451 مليار دولار بنهاية العام الماضي، قبل أن يواصل صعوده تدريجيا ليضيف أكثر من 3 مليارات دولار خلال الأشهر الأخيرة.
 

سعر الدولار اليوم

ويرى خبراء الاقتصاد أن استمرار نمو الاحتياطي النقدي يمثل أحد العوامل الرئيسية الداعمة لاستقرار سوق الصرف، كما يعزز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية وتمويل احتياجاتها من الواردات الأساسية، ويعكس قوة التدفقات الدولارية إلى الاقتصاد المصري وتحسن أداء العديد من القطاعات الحيوية.

مصادر الاحتياطي النقدي الأجنبي

يعتمد الاحتياطي النقدي المصري على عدة مصادر رئيسية تسهم في دعم استقرار سعر الدولار اليوم وتعزيز قوة الاقتصاد الوطني، ومن أبرزها:

  • تحويلات المصريين العاملين بالخارج، التي تعد أحد أهم مصادر العملة الصعبة
  • عوائد الصادرات المصرية من السلع والمنتجات المختلفة
  • إيرادات قناة السويس التي تمثل شريانا حيويا للاقتصاد المصري
  • الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة في السوق المصرية
  • عائدات قطاع السياحة الذي يشهد انتعاشا ملحوظا
  • الاحتياطي الذهبي والأصول الأجنبية المملوكة للدولة

وتلعب هذه الموارد دورا محوريا في توفير العملات الأجنبية وتعزيز استقرار السوق المصرفية، مما ينعكس إيجابا على استقرار سعر الصرف وثقة المستثمرين.

تحويلات المصريين بالخارج تحقق قفزة قياسية

من بين أبرز المؤشرات الإيجابية التي دعمت استقرار سعر الدولار اليوم، الارتفاع الكبير في تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
 

رسميا الآن| سعر الدولار اليوم الإثنين 24-2-2025 بعد بيان البنك المركزي


وكشفت بيانات البنك المركزي أن التحويلات سجلت نحو 34.9 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2025 حتى مارس 2026، مقارنة بنحو 26.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، وهو ما يمثل نموا بنسبة 32%، ويعكس زيادة ثقة المصريين بالخارج في الاقتصاد الوطني والقنوات المصرفية الرسمية، مع تفضيلهم للتحويل عبر القنوات الشرعية بدلا من الأسواق الموازية.

سعر الدولار سعر الدولار في البنوك أقل سعر للدولار سعر الدولار في بنوك أبوظبي أعلى سعر للدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

تراجع 2000 جنيه| هبوط كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

سعر البنزين اليوم في مصر بعد التراجع الكبير في أسعار النفط

سعر البنزين اليوم في مصر بعد التراجع الكبير في أسعار النفط

وزير التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة |توضيح عاجل بشأن درجة النجاح في الدين وعدد الأسئلة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 |غداً إمتحان التربية الدينية يبدأ 9 صباحا

محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. تعرف على نتيجتك فى الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد

امتحانات الثانوية

حقيقة قطع الإنترنت في امتحانات الثانوية العامة 2026 | اعرف القصة

شهادة الادخار البلاتينية الثلاثية 2026

بعد قرار رفع الفائدة.. مميزات شهادة الادخار البلاتينية الثلاثية 2026 من البنك الأهلي

الطقس في مصر

أمطار في عز الحر .. الأرصاد تكشف عن تغير مفاجئ في حالة الطقس غدا

ترشيحاتنا

وزير مالية لبنان

وزير مالية لبنان: تدمير فرع مصرفنا في النبطية محاولة لنسف المفاوضات

مستوطنون يهاجمون ترمسعيا

مستوطنون يهاجمون بلدتي ترمسعيا وسنجل شمال شرق رام الله

منمندوبية ليبيا تكرم أبو الغيط وزكي

المندوبية الليبية تكرم أبو الغيط وحسام زكي تقديرا لجهودهما في خدمة الأمة.. صور

بالصور

طريقة عمل الليزي كيك بالشوكولاتة.. حلوى باردة بدون فرن

طريقة عمل الليزي كيك
طريقة عمل الليزي كيك
طريقة عمل الليزي كيك

بحضور نجوم الفن .. راعي مصر تنظم حفلًا خيريًا في سيدني لدعم الأسر الأكثر احتياجا في مصر

نجوم الفن فى فى حفل راعي مصر
نجوم الفن فى فى حفل راعي مصر
نجوم الفن فى فى حفل راعي مصر

بإطلالة سوداء ساحرة.. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار عبر إنستجرام

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

إنجاز جديد.. أحمد سعد أول فنان عربي يحيى حفلا كامل العدد على مسرح الأوسكار

احمد سعد
احمد سعد
احمد سعد

فيديو

ايمان عبد اللطيف

صاحبة منشور مستشفى الشاطبي.. إحالة الدكتورة أمينة سويدان للمحاكمة

ايمان عبد اللطيف

رسالة وزير التعليم لطلبة الثانوية العامة قبل ساعات من انطلاق الامتحانات

ايمان عبد اللطيف

عدد الأسئلة ودرجة النجاح.. توضيح عاجل من التعليم يخص مادة الدين بالثانوية العامة

ايمان عبد اللطيف

إنجاز غاب 64 عاما.. كأس العالم 2026 مونديال الأرقام القياسية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كنوز الحياة التي لا تُشترى.. السعادة والصحة والمحبة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أنا روح

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الرياضة والأمن القومي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الهجرة النبوية الشريفة.. من جراح اللجوء إلى فقه الإيواء والتمكين

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

المزيد