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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الأخضر يودع الـ50.. سعر الدولار اليوم بعد التراجع الكبير مقابل الجنيه

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
عبد العزيز جمال

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مساء اليوم الجمعة 19 يونيو 2026، مع عطلة البنوك الأسبوعية، لليوم الثالث على التوالي، وذلك بعد انخفاض كبير شهده الأسبوع الماضي، وسط ترقب المستثمرين لقرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة وتأثيرها على العملات العالمية.

 وجاء هذا الاستقرار مدعوما بارتفاع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى مستوى قياسي جديد، إلى جانب زيادة تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 32%، مما يعزز ثقة الأسواق في استقرار سوق الصرف. 
 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

ويستعرض هذا التقرير تفاصيل أسعار الدولار في مختلف البنوك، والعوامل المؤثرة في استقرار العملة، ومؤشرات الاقتصاد الكلي الداعمة لهذا الاستقرار.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

بلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الجمعة نحو 49.84 جنيها للشراء و49.98 جنيها للبيع.

سعر الدولار في البنوك 

جاءت أسعار الدولار في البنوك كالتالي، مع تباين طفيف بين البنوك يعكس فروق هامش الربح والتكاليف التشغيلية:

أقل سعر دولار

سجل أقل سعر للدولار في بنوك "فيصل الإسلامي، الإمارات دبي، الإسكندرية" عند 49.77 جنيه للشراء و49.87 جنيه للبيع، وهو الأدنى بين البنوك.

وصل ثاني أقل سعر للدولار إلى 49.80 جنيه للشراء و49.90 جنيه للبيع في بنوك "نكست، الكويت الوطني، التجاري الدولي CIB"، مما يعكس تقارب الأسعار بين البنوك.
 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار في بنوك أبوظبي

بلغ سعر الدولار في بنوك "أبوظبي التجاري، أبوظبي الأول" نحو 49.82 جنيه للشراء و49.92 جنيه للبيع، ضمن النطاق المتوسط للأسعار.

متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك

سجل متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك، ومنها "HSBC، بيت التمويل الكويتي، التعمير والإسكان، البركة، المصرف المتحد، كريدي أجريكول"، نحو 49.85 جنيها للشراء و49.95 جنيها للبيع، وهو الأكثر تداولا بين المواطنين في التعاملات اليومية.

أعلى سعر دولار

بلغ أعلى سعر للدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 50.18 جنيها للشراء و50.28 جنيها للبيع، وهو الأعلى بين البنوك، فيما سجل ثاني أعلى سعر في بنوك "الأهلي المصري، مصر، الأهلي الكويتي، المصري الخليجي، التنمية الصناعية، ميد بنك، سايب، قناة السويس، العقاري المصري العربي، العربي الإفريقي الدولي، المصرف العربي الدولي" عند 49.87 جنيها للشراء و49.97 جنيها للبيع.

ارتفاع الاحتياطي النقدي يدعم استقرار سعر الدولار اليوم

في الوقت الذي استقر فيه سعر الدولار اليوم، أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال شهر مايو 2026 بقيمة 125 مليون دولار، ليصل إلى 53.13 مليار دولار بنهاية مايو، مقارنة بنحو 53.009 مليار دولار في أبريل السابق، محققا بذلك مستوى قياسيا جديدا في تاريخ الاقتصاد.

ويعد هذا الرقم الأعلى على الإطلاق في تاريخ الاحتياطي النقدي المصري، متجاوزا المستويات التي سجلها خلال السنوات الماضية، حيث كان الاحتياطي قد بلغ نحو 51.451 مليار دولار بنهاية العام الماضي، قبل أن يواصل صعوده تدريجيا ليضيف أكثر من 3 مليارات دولار خلال الأشهر الأخيرة.

ويرى خبراء الاقتصاد أن استمرار نمو الاحتياطي النقدي يمثل أحد العوامل الرئيسية الداعمة لاستقرار سوق الصرف، كما يعزز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية وتمويل احتياجاتها من الواردات الأساسية، ويعكس قوة التدفقات الدولارية إلى الاقتصاد المصري وتحسن أداء العديد من القطاعات الحيوية.

مصادر الاحتياطي النقدي الأجنبي

يعتمد الاحتياطي النقدي المصري على عدة مصادر رئيسية تسهم في دعم استقرار سعر الدولار اليوم وتعزيز قوة الاقتصاد الوطني، ومن أبرزها:

  • تحويلات المصريين العاملين بالخارج، التي تعد أحد أهم مصادر العملة الصعبة
  • عوائد الصادرات المصرية من السلع والمنتجات المختلفة
  • إيرادات قناة السويس التي تمثل شريانا حيويا للاقتصاد المصري
  • الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة في السوق المصرية
  • عائدات قطاع السياحة الذي يشهد انتعاشا ملحوظا
  • الاحتياطي الذهبي والأصول الأجنبية المملوكة للدولة
     
سعر الدولار

وتلعب هذه الموارد دورا محوريا في توفير العملات الأجنبية وتعزيز استقرار السوق المصرفية، مما ينعكس إيجابا على استقرار سعر الصرف وثقة المستثمرين.

تحويلات المصريين بالخارج تحقق قفزة قياسية

من بين أبرز المؤشرات الإيجابية التي دعمت استقرار سعر الدولار اليوم، الارتفاع الكبير في تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

كشفت بيانات البنك المركزي أن التحويلات سجلت نحو 34.9 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2025 حتى مارس 2026، مقارنة بنحو 26.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، وهو ما يمثل نموا بنسبة 32%، ويعكس زيادة ثقة المصريين بالخارج في الاقتصاد الوطني والقنوات المصرفية الرسمية، مع تفضيلهم للتحويل عبر القنوات الشرعية بدلا من الأسواق الموازية.

العوامل المؤثرة في استقرار سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم متأثرا بعدة عوامل رئيسية، من أبرزها:

  • عطلة البنوك الأسبوعية التي توقف التعاملات الرسمية في سوق الصرف
  • استقرار المعروض من العملة الصعبة في السوق مع تحسن التدفقات الدولارية
  • تراجع عوائد السندات الأمريكية مما يخفف الضغط على العملات الناشئة
  • استمرار نمو الاحتياطي النقدي لمستويات قياسية
  • تحسن تحويلات المصريين بالخارج بشكل ملحوظ
  • توقعات بمسار هبوطي للفائدة الأمريكية خلال النصف الثاني من العام

توقعات سعر الدولار الفترة المقبلة

يرى محللون أن استقرار سعر الدولار اليوم قد يستمر خلال الأيام المقبلة، مع ترقب السوق لقرارات البنوك المركزية العالمية بشأن أسعار الفائدة، وتطورات الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والعالمية. 

ويتوقع البعض أن يواصل الدولار تراجعه التدريجي مع استمرار تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، خاصة في ظل استمرار نمو الاحتياطي النقدي وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، مع بقاء نظرة الأسواق تجاه العملة المصرية إيجابية على المدى المتوسط.

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