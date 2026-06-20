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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

متحدث التعليم: أي محاولة للغش الإلكتروني في الثانوية العامة ستواجه بعقوبات صارمة

غش
غش
رحمة سمير

أكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة استكملت جميع الاستعدادات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة، مشددًا على أن هناك جهودًا كبيرة بُذلت خلال الفترة الماضية لضمان خروج الامتحانات بصورة منضبطة وتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، موضحًا أنه يتم تطبق لأول مرة نظام المجمعات الامتحانية؛ يهدف إلى تجميع أكبر عدد من اللجان داخل كل إدارة تعليمية في مجمع واحد.

وشدد شادي زلطة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أن هذا النظام يسهم في إحكام السيطرة على اللجان وتعزيز إجراءات التأمين والمتابعة، إلى جانب تسهيل عمل فرق التفتيش والمتابعة الميدانية طوال فترة الامتحانات، مضيفًا أن الوزارة قامت كذلك بتحديث منظومة كاميرات المراقبة داخل اللجان، مؤكدًا أن إجراءات التفتيش ستكون دقيقة للغاية، وأن أي محاولة لإدخال هواتف محمولة أو أجهزة إلكترونية إلى اللجان ستُقابل بإجراءات قانونية صارمة قد تصل إلى الحرمان من أداء الامتحان لمدة عامين.

وأشار شادي زلطة إلى أن الوزارة وفرت للطلاب 10 نماذج استرشادية لكل مادة منذ بداية شهر أبريل، بهدف تدريبهم على شكل الامتحانات وطبيعة الأسئلة، مؤكدًا أن هذه النماذج تمثل أداة مهمة للمراجعة والاستعداد الجيد للاختبارات، مشددًا على أن الطلاب الذين تدربوا على النماذج الاسترشادية سيكون لديهم تصور واضح عن شكل الامتحانات، لافتًا إلى أن الوزارة حرصت على نشر فيديوهات توعوية تشرح كيفية تسجيل البيانات في ورقة البابل شيت وآليات الإجابة عن الأسئلة المقالية.

ودعا شادي زلطة أولياء الأمور إلى التعاون مع الجهات المعنية وعدم التسبب في أي تكدسات أمام اللجان، مؤكدًا وجود تنسيق كامل مع وزارة الداخلية لتأمين اللجان ومحيطها، إلى جانب تخصيص مداخل ومخارج مستقلة للجان داخل المجمعات الامتحانية لتسهيل حركة الطلاب وضمان انسيابية إجراءات الدخول، مؤكدًا أن الوزارة تقدم كامل الدعم للطلاب خلال فترة الامتحانات، مشيرًا إلى أن فرق العمل داخل الوزارة والمديريات التعليمية تعمل منذ أشهر على تجهيز الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.

التعليم اللجان الثانوية العامة امتحانات امتحانات الثانوية العامة

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