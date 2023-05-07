للطلبة العائدين من السودان| التعليم تكشف مصيرهم وكيفية التقديم بالجامعات

أكد الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أن الدول اتخذت عدة قرارات هامة بشأن أزمة الطلاب المصريين العائدين من السودان، مضيفا أن يتم التعاون مع كل الجهات في الدولة في هذا الصدد.

وأضاف عادل عبد الغفار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أنه سيتم الإعلان عن رابط على شبكة الإنترنت يقدم من خلاله الطلاب العائدين من السودان، وفيه كل التفاصيل، والرد سيكون خلال 72 ساعات، متابعا أن بعد ذلك يتم التقديم للكلية التي درس بتخصص مشابه بها في الخارج.

الطلاب المصريين

وتابع الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أن سيتم عمل تحديد مستويات للطلاب على نمط الطلاب العائدين من اوكرانيا، مستدركا أن نبدأ يوم 13 مايو المقبل اتاحة الرابط للتقديم عليه من جانب الطلاب المصريين العائدين من السودان.

https://fb.watch/knA44osy2S/?mibextid=Nif5oz