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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

للطلبة العائدين من السودان| التعليم تكشف مصيرهم وكيفية التقديم بالجامعات

الطلاب المصريين العائدين
الطلاب المصريين العائدين من السودان

أكد الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أن الدول اتخذت عدة قرارات هامة بشأن أزمة الطلاب المصريين العائدين من السودان، مضيفا أن يتم التعاون مع كل الجهات في الدولة في هذا الصدد.

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وأضاف عادل عبد الغفار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أنه سيتم الإعلان عن رابط على شبكة الإنترنت يقدم من خلاله الطلاب العائدين من السودان، وفيه كل التفاصيل، والرد سيكون خلال 72 ساعات، متابعا أن بعد ذلك يتم التقديم للكلية التي درس بتخصص مشابه بها في الخارج.

 

الطلاب المصريين

 

وتابع الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أن سيتم عمل تحديد مستويات للطلاب على نمط الطلاب العائدين من اوكرانيا، مستدركا أن نبدأ يوم 13 مايو المقبل اتاحة الرابط للتقديم عليه من جانب الطلاب المصريين العائدين من السودان.

https://fb.watch/knA44osy2S/?mibextid=Nif5oz 

 

السودان التعليم العالي عادل عبدالغفار اخبار التوك شو الطلاب المصريين

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