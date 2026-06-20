تعليق قوي من نشأت الديهي بشأن أزمة طبيبة الشاطبي ورسالة عاجلة للمجتمع

علق الإعلامي نشأت الديهي، على الجدل المثار حول أزمة طبيبة الشاطبي أمينة سويدان، التي نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي منشورًا تحدثت فيه عن وقوع انتهاكات وتجاوزات داخل مستشفيات جامعة الإسكندرية، ما أثار حالة واسعة من الجدل.

وقال "الديهي"، خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء السبت، إن ما تم تداوله بشأن مستشفيات جامعة الإسكندرية "أحدث حالة من الجدل الكبير بين المواطنين"، مشيرًا إلى أن النيابة العامة أصدرت بيانًا اتهمت فيه الطبيبة بنشر أخبار كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية ما ورد في منشورها.

وأضاف أن الطبيبة كانت قد حصلت على كفالة وأخلت نيابة الإسكندرية سبيلها، لافتًا إلى أنها خريجة دفعة 2020، وأن بعض ما ذكرته في منشورها لم يكن ناتجًا عن مشاهدات مباشرة، وإنما استنادًا إلى روايات أخرى دون التحقق من دقتها، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن نقابة الأطباء شددت على أن كرامة المريض خط أحمر، مؤكدًا ضرورة التعامل مع مثل هذه الوقائع بحذر شديد وعدم تعميم الاتهامات دون سند واضح.

وانتقد ما وصفه بمحاولات "تشويه صورة المنظومة الطبية المصرية"، مؤكدًا أن ما يتم تداوله قد يضر بسمعة أحد أعرق القطاعات المهنية في الدولة، بحسب قوله.

واختتم الديهي تصريحاته بالتأكيد على أهمية احترام دور النيابة العامة في التحقيق، مع ضرورة التمييز بين حرية التعبير ونشر المعلومات غير الدقيقة، محذرًا من تداول ما وصفه بـ“الأخبار المضللة” التي قد تؤثر على الثقة في المؤسسات الطبية.