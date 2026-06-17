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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نشأت الديهي يكشف تفاصيل لقاء الرئيس السيسي وترامب على هامش قمة السبع

السيسي وترامب
السيسي وترامب
رحمة سمير

كشف الإعلامي نشأت الديهي تفاصيل اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بنظيره الأمريكي على هامش أعمال قمة مجموعة السبع التي عُقدت في مدينة إيفيان الفرنسية، مؤكدًا أن المباحثات تناولت عدداً من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.


وأوضح "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الأربعاء، في ختام قمة مجموعة السبع، أن اللقاء بدأ بترحيب الرئيس الأمريكي بالرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل أن يتبادل الزعيمان وجهات النظر بشأن تطورات الأوضاع في المنطقة والقضايا التي تحظى باهتمام مشترك بين مصر والولايات المتحدة.
وأشار إلى أن الرئيس السيسي أكد خلال اللقاء عمق العلاقات المصرية الأمريكية وتميزها، مشيدًا بمستوى التعاون بين البلدين، كما هنأ الرئيس الأمريكي بمناسبة احتفال الولايات المتحدة بمرور 250 عامًا على الاستقلال.
وأضاف أن الرئيس السيسي تناول خلال المباحثات الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران، مثمنًا هذه الخطوة، مؤكدًا أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، في ظل التحديات والأزمات التي تشهدها المنطقة.
وخلال اللقاء، أشاد الرئيس الأمريكي بالعلاقة التي تجمعه بالرئيس السيسي، مؤكدًا أنها علاقة خاصة ومتميزة، كما أثنى على الدور الذي تقوم به مصر في دعم الاستقرار الإقليمي.
ونقل الديهي عن ترامب قوله إن الرئيس السيسي "صديق عزيز" ويؤدي دورًا مهمًا وقويًا في المنطقة، مشيرًا إلى تقديره للعلاقات الشخصية التي تجمعهما وللتعاون المستمر بين البلدين في مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك.
 

نشأت الديهي السيسي قمة مجموعة السبع إيفيان بالورقة والقلم

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