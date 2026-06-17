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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب: لقاء السيسي وترامب يعكس نجاح الدبلوماسية المصرية ويؤكد ريادة القاهرة في ملفات المنطقة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب عادل ناصر، عضو مجلس الشيوخ، أن اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة مجموعة السبع يعكس المكانة الكبيرة التي باتت تحظى بها مصر على الساحة الدولية، ويؤكد نجاح القيادة المصرية في ترسيخ دورها كطرف فاعل ومؤثر في مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وقال ناصر، إن اللقاء يمثل رسالة واضحة حول قوة العلاقات المصرية الأمريكية، وما تشهده من تنسيق مستمر في العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، مشيرًا إلى أن إشادة الرئيس الأمريكي بالدور المصري تعكس حجم التقدير الدولي للسياسة المصرية المتوازنة وقدرتها على التعامل مع التحديات المعقدة بحكمة ومسؤولية.

 مكانة مصر الدولية ودورها المحوري في صناعة الاستقرار الإقليمي

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن تصريحات الرئيس السيسي خلال اللقاء بشأن تقدير الدعم الأمريكي لمصر، وتثمين جهود الرئيس ترامب في دعم مسارات السلام وخفض التصعيد، تؤكد ثوابت الدولة المصرية التي تقوم على تعزيز الحوار والحلول السياسية، والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

وأشار إلى أن مشاركة الرئيس السيسي في قمة مجموعة السبع، إلى جانب اللقاءات التي عقدها مع قادة الدول الكبرى، تعكس الثقل السياسي والدبلوماسي لمصر، ودورها المتنامي في دعم جهود إحلال السلام ومواجهة الأزمات التي تؤثر على الأمن العالمي.

وأضاف أن مصر بقيادة الرئيس السيسي أصبحت نموذجًا للدولة التي تجمع بين الحفاظ على مصالحها الوطنية والانفتاح على التعاون الدولي، من خلال سياسة خارجية قائمة على التوازن والاحترام المتبادل ودعم الاستقرار والتنمية.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن العلاقات المصرية الأمريكية تمثل أحد محاور الاستقرار في الشرق الأوسط، وأن استمرار التنسيق بين البلدين يساهم في مواجهة التحديات المشتركة، ودعم جهود التنمية، وتعزيز فرص تحقيق السلام في المنطقة.

واختتم بالتأكيد على أن الدولة المصرية مستمرة في أداء دورها التاريخي والمحوري، مستندة إلى رؤية واضحة وقيادة واعية جعلت من مصر شريكًا موثوقًا به في مختلف المحافل الدولية.

لقاء السيسي وترام نجاح الدبلوماسية المصرية الفتاح السيسي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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